Spor Adamları Bu Gecede Buluştu

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen gecede Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, futbolcular Khalid Boutaib ve Ertaç Özbir ile birçok isimde yer aldı.

BAŞARI ÖDÜLÜ EROL BULUT’A

Eski futbolcu İhsan Akdağ ile eski futbolcu ve antrenör Sefa Tatlıcı'nın vefa ödülü aldığı gecede, Yeni Malatyaspor'un Altyapı Sorumlusu Mehmet Maden, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir ve Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Khalid Boutaib'e başarı ödülü verildi. Gecede, Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Malatya Şube Başkanı Nihat Bayındır'a üstün hizmet ödülü, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne başarı ödülü takdim edildi. Yılın köşe yazarı ödlünün sahibi Abdullah Ergün olurken, yılın spor muhabiri ödülü Mehmet Göresi'ye, yılın spor programı sunucusu ödülü Fatih Aydın'a, yılın spor programcısı ödülü ise Ertem Şener'e verildi. Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un başarı ödülü aldığı gecede, Mersin Üniversitesi Basketbol Oyuncusu Ayliz Kılınçer'e geleceğin yıldızı ödülü, futbolcu ve üniversite öğrencisi Bengi Özgür örnek insan ödülü takdim edildi. Derebeyleri Taraftar Grubu'na teşekkür ödülü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'na başarı ödülü, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'a onur ödülü, Pütürge Belediyespor'a ise başarı ödülü takdim edildi. Gecede, yılın ustaya saygı ödülüne ise rahmetli Feridun Yıldız layık görülürken, ödülünü Aziz Yiğit aldı.

“MALATYA BİZE YABANCI DEĞİL”

“ASGD Malatya Şube başkanı Akif Çelik yaptığı açılış konuşmasında 2014 yılında kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra birçok program ve etkinliğe imza attıklarını ifade ederek “Bugün bir yenisiyle daha karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ASGD Türkiye genelinde sadece gazetecilerin çatısı altında bulunduğu bir dernek değil aynı zamanda ülke sporuna hizmet eden en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisidir.” dedi. Çelik’in konuşmasından sonra söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’da, “Baştan Feridun Yıldız abimiz olmak üzere Malatya’da sporun bütün branşlarına hizmet edip hakkın rahmetine kavuşan bütün spor adamlarına Allah’tan rahmet diliyorum. ASGD Malatya Şubesi’ni bu anlamda tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise yaptığı konuşmasında, “Malatya bize yabancı değil. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) daha öncelerde de Malatya’da çok projeler yaptı. Öncelikle ASGD Malatya Şubesi başkanı ve yönetimini bu anlamda tebrik ediyorum.”dedi. Abdurrahim Karakoç’un ‘Bu Benim Anadolum’ şiirini okuyarak konuşmasına başlayan ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan ise “Anadolu derneğimizin adında bulunan yerimiz yurdumuz ata yurdumuz olmasından dolayı çok önemli bir kavramdır. Malatya deyince ASGD olarak ilimizden gurur duyuyoruz. Bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz. Bu onurlu tarihte en büyük katkıyı Malatya’dan aldığımızı özellikle belirtmek isterim. Şubemizin ve genel merkezimizin çalışmalarına emek veren tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“SPORUN YANINDA OLACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’da kendisine verilen ödülden dolayı Yeni Malatyaspor Kulübüne, taraftarına, futbolcularına, teknik ekibine teşekkür ederek “Bütün çabamız Malatyaspor’u daha iyi yerlere getirebilmektir.” İfadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “3 yıl içerisinde beraber mücadele ederek Süper Lig’e çıktık. Bir işi aşkla, sevgiyle yaparsak ve birde birlik beraberlik olursa başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Malatyaspor’da belki bu süre zarfında çok eleştirildik. Ama biz hiçbir zaman ne küstük, ne kızdık nede vazgeçtik. Malatyaspor’u hak ettiği yerlere sizlerle beraber getirdik. Biz bir ekibiz. Bugün burada aldığımız ödülü 2. Lig’den bugüne kadar taraftarımızdan, futbolcusuna, teknik heyetinden malzemecisine kadar emeği bulunan herkese armağan ediyorum.” diye konuştu. Gecede ödül takdim eden MTSO başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’da konuşmasında “Organizasyonun özellikle Feridun abimizin anısına yapılması çok anlamlı ve güzeldir. Ahde vefanın da bir örneği olmasından dolayı emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Spor akademisi mezunu bir kardeşiniz olarak spora yabancı değilim. Bundan sonraki süreçte sanayinin ve ticaretin, sporun dinamizmi ile daha üst seviyelere tırmanabileceğini şehrimiz için sporun desteklenmesi gerektiğine inanan bir kardeşiniz olarak bundan sonraki süreçte TSO olarak sporun yanında olacağımızın sözünü veriyorum.”ifadelerine yer verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi