busabahmalatya.com/haberleri/do%C4%9Fan%C5%9Fehir" target="_blank" title="Doğanşehir">Doğanşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 2. haftasında deplasmanda Çarşamba Engelliler Spor Kulübü ile mücadele edecek temsilcimizde, Antrenör Edip Karakuş takımda yaşanan sıkıntılara değinerek antrenmanlar hakkında bilgiler verdi. Karakuş, “Antrenmanlarımız 2 Aralık’ta oynayacağımız Çarşamba Engelliler Spor Kulübü için yoğun tempoda devam ediyor. Haftada 3 gün İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı Spor Salonu’nda antrenman yaparak sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bir yandan da kulübümüze destek arayışlarımız sürüyor. Ama maalesef takıma sponsor bulmakta güçlük çekiyoruz. Liglerin başlamasına az bir süre kalmasına rağmen bu yönde ciddi bir sıkıntımız var ve henüz formalarımızı dahi yaptıramadık. Bunların dışında kadın sporcumuz Çilem Ceyhan Yalova’da 5-8 Aralık tarihleri arasında yapılacak U25 Kadın Milli Takımı kampına davet edildi. Bizler çalışarak engelli kardeşlerimiz için iyi işler yapıyoruz. Onların bir yerlere geldiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Engelli sporcularımızın başarılı şekilde spor yapmalarından gurur duyuyoruz. Ama maalesef yerel yöneticilerimizden yeterince ilgi ve destek göremiyoruz. Bizler elimizden gelenin en iyisi yapmaya, engelli vatandaşlarımızın spor yapmalarına yönelik çalışmalarımıza sonuna kadar devam edeceğiz. İnşallah hedefimize sezon sonunda en iyi şekilde ulaşacağız.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ