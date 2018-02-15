SÖZ MALATYASPOR’DA!

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Güner yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek, “Kadromuzda 17-18 yaşında gençler var, maçın neredeyse tamamını 10 kişi oynadık asıl ezilen bizim takımdı. Bizler de Pütürgeliyiz ama bu tarz söylemleri kabul etmiyoruz, Pütürge camiasına da mal etmiyoruz” dedi.

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde Pazar günü oynanan Malatyaspor – Pütürge Belediyespor maçı yüksek tansiyonda geçmiş, taraflar sahadan 1 – 1’lik sonuçla ayrılmıştı. Ev sahibi takım Efsane Malatyaspor’dan 1 oyuncu ilk yarıda kırmızı kartla atılmış, maç sonu ise karşılılık arbedeler yaşanmıştı. Pütürge Belediyespor Kulübü’nde çıkan olaylarla ilgili açıklama gelmiş ve yaşananlar kınanmıştı.

“CEBİMİZDEKİ PARALARLA KULÜP YÖNETİYORUZ”

Bu açıklamalara tepki gösteren Malatyaspor Başkanı Mustafa Güner ve yönetim kurulu Pütürge Belediyespor’un suçlamalarına yanıt verdi. Başkan Güner, “Son oynanan maçı herkes gördü. 17-18 yaşındaki çocuklara atılan tekmeleri yiyen, 10 kişi kalan ve ezilen Efsane Malatyaspor’du. Maç boyunca ve sonrasında yaşanan gerginliği sadece Malatyaspor yapmış, Pütürge Belediyespor mağdur edilmiş gibi açıklama yapılıyor. Bizim kimseyle polemiğe girme gibi bir derdimiz yok. Ama kendi sporcularımızın ve Malatya’mızın ilk göz ağrısı efsane Malatyaspor’un hakkını da korumak zorundayız. Göreve gelir gelmez gençlerimizi harçlıklarla sahaya çıkarıp, gelecek yılların da yapılanmasını yaparak 3. Lig hedefi koyduk. Emekli ve işçi maaşlarıyla Malatya amatörüne katkı sağlıyoruz. Arkamıza birileri gibi belediye ya da İstanbul’dan birilerinin desteğini de almadık. Cebimizdeki parayı gençler için harcıyoruz. Futbolda gerginlikler olabilir ama bunlar sahada kalır. Oyuncularımız iyi mücadele etti ve direndi. Bu işin için de yenmek de var yenilmek de bunu kabullenemeyenler gelmiş sporu yönetmeye çalışıyor. Bizim de içimizde Pütürgeli arkadaşlarımız, dostlarımız var. Biz bu açıklamaları da yaşananları da Pütürge insanına mal etmiyoruz. Pütürgeliler naif insanlardır. Kulübümüzü hedef alan sözler nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğumuz doğdu. Bunun dışında biz genç sporcularımız için neler yapabiliriz bunun mücadelesi içinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com