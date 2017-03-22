Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, yaptığı açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile çeşitli kurumların yöneticileri ve STK temsilcilerine çağrıda bulunarak, açılacak bayrak ve pankartlarla birlikte takıma maddi destek sağlanmasını diledi.

“BAYRAK ASARKEN MADDİ KATKIDA BULUNUN”

Soysal, Evkur Yeni Malatyaspor’un aldığı sonuçlarla yılladır özlemini duyduklarını Süper Lig’e doğru emin adımlarla ilerlediklerini kaydederek, pankart kampanyası için ise Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın fitili ateşlemesini istedi. Soysal, “Bu sezon takımımızın şampiyon olacağına canı gönülden inanıyoruz. Yıllardır hayalini kurduğumuz Süper Lig için artık son 9 haftamız. Şehir olarak da havaya girdiğimizi görüyorum. Cadde ve sokaklara bayraklar asılmaya başlandı. Biz taraftar olarak bayrak asan STK ve kurumlara şöyle bir çağrıda bulunuyoruz, gelin bayrak asarken takıma da maddi katkıda bulunun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın öncülüğünde organize edilecek bir kampanya ile takıma ekonomik olarak da önemli destekler sağlanabilir. Sayın Ahmet Çakır başkanımız inşallah taraftarın sesini duyar ve bu konuda gerekeni yapar. Yeni Malatyaspor’un en büyük destekçisi Büyükşehir Belediyemiz bu önemli kampanyayı başlatırsa Malatya’nın her kanadından destek yağacağına inanıyoruz” dedi.

MEHMET KIROĞLAN