'SÖYLESEM TESİRİ YOK'

Bir yolculuğa çıkmadan dostlarla son veda konuşması gibi okuyun bu satırları...

Kızmayın bana ama sevgili okurlar bugün sitemim var memleketime!

Neye yarar, kim üstüne alınır bilmem.

Fakat ‘söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil’ misali, bugün dertleşmek istiyorum sizlerle.

Futbolun yorucu temposu, maç trafiği, saha içi performanslar, yönetim analizleri, maç sonuçları derken sanırımı bazı şeyleri gözümüzden kaçırdık!

Onun için ne Trabzon mağlubiyetini ne de önümüzdeki Gençlerbirliği maçını yazmak istemiyorum bugün!

“Yeni Malatyaspor her halükarda ligde kalır” aksi olursa, bir daha futbol konuşmayacağımı ERTV’de binlerce kişi önünde söyledim.

Yeni Malatyaspor ligde kalır kalmasına ancak ‘kaygılarım’ da ‘kavgalarım’ da Malatya’nın geleceği için...

Yıllarca bu şehirde futbol oynamış, konuşmuş, futboldan para kazanmış, Türkiye’nin en güzide kulüplerinde Değerli Ziya Doğan hocamla görev almış (almaya da devam eden) bir hemşerinizim.

İnsanları beni değer görüp-görmemesi ya da kaile alıp almaması değil derdim.

Malatya şehri, siyasette de, sağlıkta da, ekonomide de, sporda da, kültürde de bir felakete sürükleniyor kimsenin haberi yok!

Kendi değerlerine bu kadar hoyrat, acımasız ve gayri ahlaki davranan başka bir şehir görmedim!

Bu şehirde Suat Arslanboğa’dan daha büyük bir futbol hakemi yetiştirebildik mi?

Bu şehirde amatöründen en üst düzeyine kadar Mehmet Topal’dan daha büyük bir futbolcu yetiştirebildik mi?

Bu şehirde Ramazan Özdemir’den başka daha büyük bir kardiyolog yetiştirebildik mi?

Peki ya elimizde kalanlar Sezai Yılmazlar, Ali Ravcılar, Mehmet Akif Üstündağlar bunların kıymetini biliyor muyuz?

-Hayır!

Nereden çıktı bu sitem diyenler için yazayım:

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında Malatya tribününden sahada o kadar aktör varken Mehmet Topal’a küfür ettiler.

Utandım!

Küfürden değil kimliğimden utandım.

Çünkü Malatyalılık bu değil!

Yıllardır beraber çalıştığım Ziya hocamla Gümüşhanespor’da görev aldık. İlgili haber sosyal medyada ve basın yayın organlarında yayılınca, bazı kod adlarla şahsımla ilgili mesnetsiz yorumlar yapılmış.

İnanın güldüm geçtim.

Ama memleketim adına üzüldüm!

Yahu ben yıllarca kendi adımla televizyonlarda yorum yaptım, gazetelerde yazılar yazdım.

Analarının koyduğu isimle piyasaya çıkmaya cesaret edemeyenler, dağ başındaki kalleş, şerefsiz teröristler gibi kod adlarla yorum yapıp, gündem belirlemeye çalışıyor.

Peki, bu şehrin aklıselimleri ne yapıyor?

Bu 3-5 şerefsizi tükürükle boğmak yerine, onların dedikodularını gezdiriyor.

Şehrimizin geldiği nokta maalesef bu.

Onun için Malatya’nın gerçek sahiplerine sözüm.

Değerlerimize, kültürümüze, şehrimize sahip çıkın.

Allah’a emanet olun! ADİL KINIK - Busabah Gazetesi