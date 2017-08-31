Sarı-kırmızılı takımın yeni kurulan bir takım olduğunu ilerleyen haftalarda iyi kaynaşan güçlü bir takım haline geleceğini ifade eden Aytaç Kara, “Yeni kurulan bir takımız ve bu takımların kaynaşması zor olur. Transferlerle birlikte güçlenebilen iyi bir takımız. İnşallah ilerleyen haftalarda maç oynaya oynaya birbirimizi daha çok tanıyıp daha iyi kaynaşan bir takım olacağız. Lig içerisinde en iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Çünkü diğer takımlarında birbirlerine karşı üstünlük durumu yoktur. Her şey sahada belli olur. Mücadelemizi verdikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamayız. Antalya maçıyla bunu herkese gösterdiğimize inanıyorum. O maçta çok iyi mücadele ettik ve bütün arkadaşlarıma bu yüzden teşekkür ediyorum. Saha içerisinde iyi mücadele ederek pozisyonlar bulduk hatta bir çok pozisyon kaçırdık. İnşallah aynı performansla ligin sonuna kadar devam ederiz.” Diye konuştu.

HER TAKIM EŞİTTİR

Konuşmasının devamında hedefinin sarı-kırmızılı takımın formasını devamlı giymek olduğunu söyleyen başarılı oyuncu Süper Lig’de takımların bir birlerine üstünlüğü bulunmadığını söyledi. Aytaç Kara, “Orta alanda Azubuike ile ilk maçımızdı. Haftalar ilerledikçe daha çok kaynaşacağımızı düşünüyorum. Sadece Azubuike ile değil bütün arkadaşlarımızla kaynaşacağız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Süper Lig’de takımların bir birlerine karşı çok çok üstün takım olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta sahada herkes üzerine düşeni iyi yapar mücadelesini ortaya koyarsa her takım eşittir. Bizim bunu gösterdiğimize inanıyorum. Sivas maçında şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Onların bizden daha iyi olduğuna da inanmıyorum. Benim performansımı bir maça göre de değerlendirme yapmamak lazım. Hedefim Yeni Malatyaspor formasını devamlı giyip hem kendim hem de takımım için başarılı işlere imza atabilmektir. Bu hedefimi gerçekletirebilmem için bir maça göre değerlendirme değil önümüzdeki bir çok maça performansımı yayabilmek önemlidir. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bütün arkadaşlarım dahil sezon boyunca güzel bir mücadeleye devam ederiz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ