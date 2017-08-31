31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Soyadı Kara, futbolu beyaz adam konuştu: “Bu formayı devamlı giymek istiyorum”

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor’dan kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma transfer edilen Aytaç Kara, İnönü Stadı’nda antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Süper Lig’de bulunan hiçbir takımın birbirine karşı üstünlüğünün bulunmadığının altını çizen Kara, mücadele verdikten sonra her şeyin sahada belli olacağını söyledi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 12:34
Soyadı Kara, futbolu beyaz adam konuştu: “Bu formayı devamlı giymek istiyorum”

  Sarı-kırmızılı takımın yeni kurulan bir takım olduğunu ilerleyen haftalarda iyi kaynaşan güçlü bir takım haline geleceğini ifade eden Aytaç Kara, “Yeni kurulan bir takımız ve bu takımların kaynaşması zor olur. Transferlerle birlikte güçlenebilen iyi bir takımız. İnşallah ilerleyen haftalarda maç oynaya oynaya birbirimizi daha çok tanıyıp daha iyi kaynaşan bir takım olacağız. Lig içerisinde en iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Çünkü diğer takımlarında birbirlerine karşı üstünlük durumu yoktur. Her şey sahada belli olur. Mücadelemizi verdikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamayız. Antalya maçıyla bunu herkese gösterdiğimize inanıyorum. O maçta çok iyi mücadele ettik ve bütün arkadaşlarıma bu yüzden teşekkür ediyorum. Saha içerisinde iyi mücadele ederek pozisyonlar bulduk hatta bir çok pozisyon kaçırdık. İnşallah aynı performansla ligin sonuna kadar devam ederiz.” Diye konuştu.

HER TAKIM EŞİTTİR
  Konuşmasının devamında hedefinin sarı-kırmızılı takımın formasını devamlı giymek olduğunu söyleyen başarılı oyuncu Süper Lig’de takımların bir birlerine üstünlüğü bulunmadığını söyledi. Aytaç Kara, “Orta alanda Azubuike ile ilk maçımızdı. Haftalar ilerledikçe daha çok kaynaşacağımızı düşünüyorum. Sadece Azubuike ile değil bütün arkadaşlarımızla kaynaşacağız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Süper Lig’de takımların bir birlerine karşı çok çok üstün takım olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta sahada herkes üzerine düşeni iyi yapar mücadelesini ortaya koyarsa her takım eşittir. Bizim bunu gösterdiğimize inanıyorum. Sivas maçında şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Onların bizden daha iyi olduğuna da inanmıyorum. Benim performansımı bir maça göre de değerlendirme yapmamak lazım. Hedefim Yeni Malatyaspor formasını devamlı giyip hem kendim hem de takımım için başarılı işlere imza atabilmektir. Bu hedefimi gerçekletirebilmem için bir maça göre değerlendirme değil önümüzdeki bir çok maça performansımı yayabilmek önemlidir. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bütün arkadaşlarım dahil sezon boyunca güzel bir mücadeleye devam ederiz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya