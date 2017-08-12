Öğleden önce il müdürlüğüne bağlı Osman Çağlı kapalı yüzme havuzunda yüzme etkinliğine katılan misafirler, öğle yemeği sonrası bağımlılıkla mücadele konusu ile ilgili sunumu dinledi. Gençler, çeşitli eğitsel oyunların oynanmasının yanı sıra Beydağı ve Fırat Gençlik Merkezlerini gezerek kendi akranlarıyla da tanışma fırsatı buldu. ‘Merkezim Her Yerde gerekse Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projeleri ile gençleri bir araya getiren bakanlık, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı‘’ Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında Ver Elini Kardeşim sloganıyla faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. İlimiz gençleri ve Suriyeli çocuk ve gençleri bir araya getiren Gençlik ve Spor Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Koordine edilen, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında Gençlik Liderlerimiz ve üye gençlerimiz ile beraber çeşitli etkinlikler yaparak kendi akranlarıyla kaynaşmalarını sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projelerini ilimizde en güzel ve nitelikli şekilde uygulamaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Benzer içerikli projeler önümüzdeki aylarda da farklı etkinliklerle devam edecektir. Ver Elini Kardeşim" diyerek misafirlerimizle yakından ilgilenen, bizlere yardımlarını esirgemeyen tüm gönüllü gençlerimize, gönüllü liderlerimize paylaşmanın mutluluğunu ve heyecanını misafirlerimize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz’’ dedi.