SOSYAL MEDYADA SINIFTA KALDIK!

Süper Lig’de ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor’un twitterda 20 bin 500, instagramda ise 11 bin 900 takipçisi bulunuyor. Listenin en başında ise Galatasaray var. Türkiye’de en fazla sosyal medya takipçisine sahip olan sarı-kırmızılıların twitter da 8 milyon 180 bin, instagramda 4 milyon 200 bin takipçisi bulunuyor. Galatasaray’ın yeşil sahalarda olduğu gibi sosyal medyada da ezeli rakip olan Fenerbahçe’nin ise twitterda 6 milyon 400 bin, instagramda 2 milyon 900 bin takip edeni var. Üçüncü sıradaki Beşiktaş’ın ise twitterda 3 milyon 620 bin, instagramda 1 milyon 900 bin takipçisi bulunuyor. Süper Lig’de 9. sırada bulunan Malatyaspor sosyal listede 15. basamakta yer alıyor.