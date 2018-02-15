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SOSYAL MEDYADA SINIFTA KALDIK!

Süper Lig’de mücadele eden futbol kulüpleri, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye aynı anda ulaşabiliyor. Türkiye’de 3 büyükler olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın twitter takipçi sayısı ise 20 milyona yaklaştı. Ligin diğer kulüplerinin sosyal ağları da hesaba katılınca bu rakamlar ciddi anlamda fazla sayıda insana tekabül ediyor.

SOSYAL MEDYADA SINIFTA KALDIK!

Süper Lig’de mücadele eden futbol kulüpleri, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye aynı anda ulaşabiliyor. Türkiye’de 3 büyükler olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın twitter takipçi sayısı ise 20 milyona yaklaştı. Ligin diğer kulüplerinin sosyal ağları da hesaba katılınca bu rakamlar ciddi anlamda fazla sayıda insana tekabül ediyor.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 12:11
SOSYAL MEDYADA SINIFTA KALDIK!

Süper Lig’de ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor’un twitterda 20 bin 500, instagramda ise 11 bin 900 takipçisi bulunuyor. Listenin en başında ise Galatasaray var. Türkiye’de en fazla sosyal medya takipçisine sahip olan sarı-kırmızılıların twitter da 8 milyon 180 bin, instagramda 4 milyon 200 bin takipçisi bulunuyor. Galatasaray’ın yeşil sahalarda olduğu gibi sosyal medyada da ezeli rakip olan Fenerbahçe’nin ise twitterda 6 milyon 400 bin, instagramda 2 milyon 900 bin takip edeni var. Üçüncü sıradaki Beşiktaş’ın ise twitterda 3 milyon 620 bin, instagramda 1 milyon 900 bin takipçisi bulunuyor. Süper Lig’de 9. sırada bulunan Malatyaspor sosyal listede 15. basamakta yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig’SOSYAL MEDYA
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