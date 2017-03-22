Yeni Malatyaspor taraftarları takımlarının ligde bulunduğu konum itibariyle sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaşamaya başladılar. Özellikle yurtiçi ve yurtdışında gurbette olan, Malatya hasreti duyan aileler son haftalarda takımlarının rakipleriyle aralarındaki puan farkını açmasıyla sevgilerini sanal aleme taşıdı.

Şehrin eski şanlı günlerine dönecek olmasının heyecanını hissetmeye başlayan binlerce Malatyalı, statlardan, deplasman yolculuklarından ve evlerinden fotoğraflar paylaştılar. Yeni Malatyaspor’un son 3 iç saha maçını İstanbul da oynaması, özellikle İstanbul’ da yaşayan Malatyalıları çok memnun etse de, Malatya da bulunan taraftarlar bu durumu sosyal medyada tepki olarak dile getirdi. İnönü Stadı zeminini paylaşan futbolseverler çektikleri fotoğraflarla sosyal medyada kampanya oluşturmaya çalışırken, İstanbul’da olanlar ise dolu tribün resimleri paylaştı. 7’den 70’e kalbi Yeni Malatyaspor için atan aileler çocuklarına, Yeni Malatyaspor atkısı, beresi ve bayrağı ile donatarak takımlarına olan desteklerini ve özlemlerini tüm dünya ile paylaştı.

MEHMET KIROĞLAN