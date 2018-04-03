Sosa: "Performansımdan memnun değilim"

Trabzonspor’un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, performansından memnun olmadığını ancak elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Sosa, Trabzonspor dergisinin 151. sayısında yer alan röportajında, bordo-mavili takıma transfer olma hikayesi, kulüp ile taraftar hakkındaki düşünceleri ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Transferimde Olcay Şahan’ın etkisi oldu"

Trabzonspor’a transfer olmasında Olcay Şahan’ın etkisi olduğunu belirten Sosa, transfer sürecini şöyle anlattı:

"Açıkçası en başta Milan’dan ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. Türkiye ve başka ülkelerden çeşitli teklifler aldım. Sonra devreye Olcay Şahan girdi ve bana Türkiye’de çıkan transfer haberlerinden bahsederek, ’Trabzonspor’a gelmelisin. Çok iyi bir takım kuruluyor ve sen de aramızda olmalısın. Burada olmana ihtiyacımız var’ dedi. Bu görüşme sonrası menajerimle bağlantı kuruldu. İş ciddiye binince başkanımız devreye girdi ve benimle görüşmek üzere Milano’ya geldi. Başkanımızı görünce benimle ne kadar çok ilgilendiklerini ve ciddiyetlerini anladım. Hızlı, etkili ve olumlu bir süreç oldu."

"Trabzon’da sadece Trabzonspor var"

Sosa, Trabzon’a gelmeden önce Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu bildiğini vurgulayarak, "Buraya gelince takım ve şehir hakkındaki düşüncelerin bambaşka bir hal aldı. İstanbul çok büyük bir şehir. Bu şehirde çok takım var ve bu takımların fanatik taraftarları mevcut ancak Trabzon’da sadece Trabzonspor var. Bu da beni çok şaşırtmıştı. Maçları kazandığımız zaman insanların ne kadar mutlu olduğuna şahit oldum. Kaybettiğimizde de tam tersi oluyor. Şehrin takımı olması bana göre çok önemli. Trabzonspor’un stadyumu ve antrenman sahaları harika durumda. Kulübün büyüklüğünü hemen hissediyorsunuz. Ayrıca etrafınızda oyuncuların rahatı için çalışan insanları görüyorsunuz. Yaşadığımız evler ve sokakta insanların bize olan ilgisi çok güzel. Buraya geldikten sonra daha önce tahmin edemediğim şeyleri gördüm. Bu konudaki görüşlerim oldukça olumlu" dedi.

"Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız"

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirten Sosa, "Futbolda yeni kurulan takımların hemen büyük başarılar kazanmasının garantisi yok. Oyuncuların birbirine alışması gerekiyor. Saha dışındaki karakterlerinin bile alışması zaman alabiliyor. Biz bu süreci büyük ölçüde atlattığımızı düşünüyorum. Oyuncuları tek tek ele aldığımızda belki de ülkenin en iyileri bizde. Hem gençlerin hem de tecrübelilerin büyük potansiyele sahip olduklarını ve büyük işler başarabileceklerini görüyoruz. Bu takımın zamana ihtiyacı vardı. Ben de ilk geldiğimde oyunculara, takıma ve şehre alışmakta zorluk çektim. Bu normal bir geçiş sürecidir. Bu süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Artık saha içindeki oyunumuz ve aldığımız sonuçlarla birlikte bunun fark edildiğini düşünüyorum. Genelde bu kadar yetenekli ve büyük oyuncuyu buluşturduğunuzda bazı sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Çünkü futbolun içinde gelişen, kişilik çatışmaları ve birçok şey olabilir. Bizim takımımızda bu yok. Bu durum beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Performansım beni mutlu etmiyor"

Performansından mutlu olmadığını belirten Sosa, "Bunu söylerken yanlış anlaşılmak istemem. Kötü olduğum veya takım olarak kötü olduğumuz anlamına gelmesin. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Futbolda ne kazanmış olursanız olun hep bir adım sonrası vardır. Daha iyisini yapmanız gerekebilir. Kazandığımız ve çok iyi oynadığım maçlardan sonra bile hep kendimi eleştiririm ve daha iyi olabileceğimi, işimi daha iyi yapabileceğimi düşünürüm. Bunu isteyen biri olarak kendi performansımdan memnun değilim ancak elimden geleni yapmaya çalışıyorum, kötü olduğumu düşünmüyorum, sadece hep daha iyi olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Yusuf ve Abdulkadir’in gelecekleri var"

Takımdaki genç oyuncuları da değerlendiren Arjantinli oyuncu, Yusuf ve Abdulkadir için şu ifadeleri kullandı:

"Takımda Yusuf ve Abdülkadir’in yanı sıra çok iyi genç oyuncular var. Yusuf ve Abdülkadir Türkiye ve Avrupa çapında konuşulan, yetenekli futbolcular. Önemli bir gelecekleri var. Yusuf, Evkur Yeni Malatyaspor maçında iki gol attı. Bu önemli bir durum. Abdülkadir milli takıma davet edildi. Çok büyük potansiyelleri var. Onlar da bu durumun farkında. Yapmaları gereken bu sakinlikle yollarına devam etmeleri. Üzerlerinde büyük bir baskı var. Herkes onların peşinde. Kolay bir durum değil. Aynı şekilde Trabzonspor’un geleceği açısından da önemli bir durum. Altyapıdaki oyunculara Yusuf ve Abdülkadir örnek olacak. Genç oyuncularımızla elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Neleri yapmaları ve yapmamaları gerektiğini anlatıyorum. Bazılarını dinliyorlar, bazılarını ise dinlemiyorlar. Bu normal, ben de bunu yaşadım. Tecrübeli isimlerin uyarılarını dikkatle dinlemek gerekiyor."

"Her oyuncu milli takımlarda oynamak ister"

Arjantin Milli Takımı ile ilgili soru üzerine her oyuncunun milli takımlarda oynamak isteyeceğini vurgulayan Sosa, "Tüm oyuncular kendi milli takımlarında oynamak ister. Benim de böyle bir hedefim var. Şu an için bunun zor olduğunu biliyorum. 2018 FIFA Dünya Kupası için kadro neredeyse hazır durumda. Bunun çok fazla değişemeyeceğini biliyorum ancak öncelikle benim Trabzonspor’da başarılı olmam gerekiyor" şeklinde konuştu.