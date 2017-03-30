Elazığ maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Yeni Malatyaspor’da dün çalışmayı takip eden basın mensuplarına konuşan sportif direktör Ali Ravcı, derbiye tam anlamıyla hazır olduklarını söyledi.

“EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK”

Milli aranın takıma iyi geldiğini aktaran Ravcı, “Takımımızın gerçekten böyle bir araya ihtiyacı vardı. Sakat oyuncularımızın rehabilitasyonu için iyi oldu. Derbiye 10 günlük sürede tam anlamıyla hazırlanma şansımız oldu. Tabi bu müsabaka bir derbi. Rakip takım da bu milli arayı dinlenerek geçirdi. Bu derbi her iki takım için de büyük önem taşıyor ama biz şampiyonluk için kazanmak zorundayız. Şampiyonluk yarışında hem 3 puan alıp, hem de bir derbi zaferi yaşamak camiamızın inancının iki kat artıracaktır. Eksiklerimiz var ama artık biz takım olduk. Hocamızın şans vereceği diğer isimler de gerekli mücadeleyi göstereceklerdir.” Dedi.

“BAŞAKŞEHİR’E AKSINLAR İSTİYORUZ”

Takımın geride kalan haftalarda 50 puan topladığına dikkat çeken Ravcı, “50 puan gerçekten büyük bir iş. Ama bunu neticelendirmek gerekiyor. Yine aynı şekilde, aynı hırsla konsantrasyonumuzu bozmadan, olaylara daha ciddi bakarak İstanbul’da oynayacağımız maçtan 3 puanla dönmek istiyoruz. Özellikle İstanbul ve çevresinde yaşayan tüm Malatyalıların Başakşehir’e akmalarını istiyoruz. Daha önce 3’te 3 yaptık. Şimdi yeni bir çıkarma yapmak istiyoruz. Geçen hafta sonu sayın bakanımız, sayın Ak Parti genel başkan yardımcımız, sayın valimiz, belediye başkanımız, STK’larımız kulübümüzü ziyaret etti. Bu görüntü bana göre bu işi ne kadar sahiplendiğimizin bir görüntüsüdür. Sağ olsunlar büyüklerimiz hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemiyorlar. Bu birliktelik bizi bir yerlere getirecek. Bu Malatya’nın birlikteliğidir” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI