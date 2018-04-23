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Sonunu Getiremedik!

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Beşiktaş’a konuk olan Yeni Malatyaspor, Negredo’nun golüne Pereira ile karşılık verdi. Güçlü rakibine karşı 80 dakika iyi direnen kaplanlar Talisca ve Quaresma’nın gollerine engel olamayınca sahadan 3 – 1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ikinci yarısında büyük takımlara karşı zafer elde edemeyen Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’den sonra Beşiktaş’a da kaybetti.

Sonunu Getiremedik!

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Beşiktaş’a konuk olan Yeni Malatyaspor, Negredo’nun golüne Pereira ile karşılık verdi. Güçlü rakibine karşı 80 dakika iyi direnen kaplanlar Talisca ve Quaresma’nın gollerine engel olamayınca sahadan 3 – 1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ikinci yarısında büyük takımlara karşı zafer elde edemeyen Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’den sonra Beşiktaş’a da kaybetti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:05
Sonunu Getiremedik!

Beşiktaş maçına sansasyonel idman boykotlarıyla istediği gibi hazırlanamayan Yeni Malatyaspor, zorlu maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Vodafone Park’taki tribünleri tamamen dolduran ev sahibi taraftarlar, hafta içinde Fenerbahçe derbisinde yaralanan Şenol Güneş’e sevgi seli gösterirken, kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen yaklaşık bin civarındaki Malatyalı futbolsever de takımlarını destekledi. Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, ilk 11’de sürpriz yaparak kaleci Ertaç ve orta sahada Aytaç’ı yedek kulübesine çekti. Bu iki ismin yerine haftalar sonra Farnolle ve Sadio Diallo geçti. Özellikle ilk yarıda iyi bir görüntü çizen sarı kırmızılı temsilcimiz başarılı savunmayı 81. dakikaya kadar yapabildi.  Son 8 dakikada Talisaca’nın kafa, Quaresma’nın frikik golüne engel olamayan Yeni Malatyaspor son 6 lig maçında 4 mağlubiyetini alırken, kazanamama serisini 3 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

3. dakikada Quaresma’nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

5. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın kullandığı kornerde top Malatyaspor savunmasının hatası sonucu kale önündeki Negredo’nun önünde kaldı. Kalenin sağ çaprazında topu önünde bulan İspanyol oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada Boutaib’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pereira’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri’nin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı. Takımlar devreye 1 – 1 eşitlikle gitti.

54. dakikada Quaresma’nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde Talisca önüne aldı. Talisca’nın kale önüne sokularak dar açıda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

57. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın yaptığı ortada kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den oyun alanına döndü.

74. dakikada sağ çaprazdan Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Vida’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

81. dakikada Adriano’nun sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

88. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu. 3-1

90+1. dakikada Aytaç'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boutaib'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.

FATİH AVCI- ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 23.04.2018 11:19
Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporPereiraBeşiktas
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