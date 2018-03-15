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“SONUNDA FORMAYI KAZANDIM!”

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Arturo Mina yaptığı açıklamada uyum sürecini atlattığını söyledi. Ligde süre aldığı maçlarda skora katkı sağlayan Ekvatorlu oyuncusu takıma adapte olduğunu belirterek, “Saat farkından yemek kültürüne kadar çok büyük farklılıklar gösteren bir yere geldim. Açıkça belirtebilirim ki alışmak çok zor oldu. Sonunda formayı da aldım.” dedi.

“SONUNDA FORMAYI KAZANDIM!”

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Arturo Mina yaptığı açıklamada uyum sürecini atlattığını söyledi. Ligde süre aldığı maçlarda skora katkı sağlayan Ekvatorlu oyuncusu takıma adapte olduğunu belirterek, “Saat farkından yemek kültürüne kadar çok büyük farklılıklar gösteren bir yere geldim. Açıkça belirtebilirim ki alışmak çok zor oldu. Sonunda formayı da aldım.” dedi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 12:47
“SONUNDA FORMAYI KAZANDIM!”

Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig’de oynadığı 13 maçta 12 kez ilk on birde sahaya çıkarak başarılı bir grafik çizen Arturo Mina, yaptığı açıklamada uyum sürecini atlattığını ve takıma adapte olduğunu ifade etti. Sezon başında forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Ekvatorlu oyuncu çok çalıştığını ve formayı kaptığını söyledi. Malatya’ya alışmasının zaman aldığını kaydeden Mina, “Saat farkından yemek kültürüne kadar çok büyük farklılıklar gösteren bir yere geldim.

Açıkça belirtebilirim ki alışmak çok zor oldu. Ama yavaş yavaş buraya ve takımıma adapte oldum. Sonunda formayı da aldım. İnşallah sezon sonuna kadar formamın hakkını vermeye devam edeceğim. Defansta büyük sağlıklı rekabet içerisindeyiz. Aynı zamanda bu rekabetin olması çok önemli. Doria ve Sadık gibi kaliteli iki takım arkadaşımın arasından sıyrılıp direk oynamayı başardım. Herkes çok çalışıyor. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini vermek için uğraşıyoruz. Tabii son kararı hocamız verecektir. Fenerbahçe maçı için çok çalışmıştık. Kazanmak için çabaladık ama olmadı. Şimdi daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zor bir deplasman bizi bekliyor. İnşallah puan ya da puanlar alarak sıralamada daha yukarılara çıkmayı istiyoruz. Hedefimiz ligi en iyi sırada tamamlamak.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporArturo MinaForma
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