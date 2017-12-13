Ligde geride kalan haftaların değerlendirmesini yapan Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, şunları söyledi: “5 haftalık periyoda baktığımızda oynadığımız futbol, grafiği gitgide artan bir futbol. Fakat sonuca gidemiyoruz. Bu 5 haftalık periyodun çoğunda gol atamadık. Gol perdesi açıldı bu seferde istediğimizi alamadık. 3 tane yan toptan gol yedik. Bunlar için daha fazla çalışıp, eksiklerimizin ne olduğunu öğrenerek, görerek, tecrübe ederek tekrar eski formumuzu yakalayıp, maçlardan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Maç içerisinde ateşle beraber oynuyorum. Takım arkadaşlarımın da öyle olduğuna inanıyorum. Sadece beraberlikte değil maç başlarken de, gol yedikten ya da attıktan sonrada aynı performansı, konsantrasyonu bütün arkadaşlarımız gösteriyor. Onlarla beraber sonuna kadar savaşıyoruz.”

“ELİ BOŞ GÖNDERMEK İSTİYORUZ”

“Ben birçok mevkide oynadığım için, görev aldığım mevkileri yadırgamıyorum. Rahatım. Verilen her yerde, her görevde sonuna kadar savaşıyorum. Hocalarımız bize şans veriyor. Bizde onların yüzünü kara çıkarmamak için sonuna kadar savaşıp, mücadele ediyoruz. Bu her zaman böyle olacak. Çalışarak, üzerine daha fazla koymayı istiyorum. Daha iyi yerlerde tabi ki takımımızla birlikte olmayı istiyoruz. Kupa maçında ben sonuna ulaşabileceğimize inanıyorum. Osmanlıspor karşısında güzel bir sonuçlu ayrılmak istiyoruz. Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir ekip, sahamızda istediğimiz sonucu alıp, onları eli boş göndermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ