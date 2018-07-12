Sonradan gelenlere izin yok!

Süper Lig’in yeni sezonuna hazırlanan Yeni Malatyaspor’da futbolcuların 2 günlük izni başladı. Kampa geç gelen yabancı oyuncuların izin yapmayacağı belirtilirken, bu isimlerin Cuma gününe kadar Erol Bulut’un yardımcı antrenörleri eşliğinde çalışmalara Bolu’da devam edeceği öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılı takımla geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi. Deneyimli oyuncuyla sezon biter bitmez masa oturan yönetimin Murat Yıldırım’a diğer takımlardan gelecek tekliflere kapalı olmasının istendiği ve sözleşmesinin uzatılacağı söylendiği belirtilmişti. Sözleşmesinin iyileştirilen Yıldırım’ın 1 yıllık anlaşmaya imza attığı ifade edildi.

“PEREİRA’YA TEKLİFİMİZİ YAPTIK BEKLİYORUZ”

Takımdaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Bolu kampı dün itibariyle sona erdi. Kampa geç katılan bazı oyuncular yardımcı antrenörler eşliğinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Onlarda cuma gününe kadar eksiklerini tamamlayıp aynı gün Düzce’ye ikinci etap kamp çalışmalarının yapılacağı Topuk Yaylası’na geçecekler. Transferde bilindiği üzere 3 isimle anlamıştık. İç transferde ise sözleşmesi sona eren iki oyuncumuzla tekrar masaya oturduk. Murat Yıldırım ile tekrar anlaşarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattık. Michael Pereira ile henüz anlaşma sağlayamadık. Kendisine teklifimizi yaptık ve beklemeye başladık. Zaten yönetim tarafından kendisine izin verilen Khalid Boutaib’de Düzce’ye gelerek çalışmalarına başlayacak. Onun dışında var olan tüm oyuncularımızla lige hazırlanıyoruz.” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ İŞ BİTİREBİLECEK BİR SANTRAFOR ALMAK”

“Bu sezon kurdaki yükselişten dolayı transfer piyasası ciddi anlamda sorun yaşıyor. Tüm takımlar yüksek maliyetli elindeki yabancı oyuncuları göndermenin yolunu arıyor. Bu sorun sadece Malatyaspor’a özgü değil, Süper Lig ve TFF 1. Lig’deki tüm takımlar aynı sıkıntıyı yaşıyor. Özellikle yabancı oyuncuların avroyu tercih etmesi iyice kulüplerimizi çıkmaza sürüklüyor. Ama tabii bize fayda sağlayacak, hocamızın oyun sistemine uyum sağlayabilecek oyuncu arayışlarımızı sürdürüyoruz. Transferini bitirmeyi hedeflediğimiz iki önemli isim var. Önceliğimiz iş bitirebilecek bir santrafor almak. Maalesef bu anlamda çok yüksek rakamlar dönüyor. Belki oyuncunun istediği rakamlar avro bazında Avrupa’da çok yüksek rakamlar değil ama Türkiye’de TL bazında kıyaslandığında ciddi rakamlara tekabül ediyor. Bu rakamlar istediğimiz seviyelere çekildiği takdirde o isimleri de kadromuza kazandırmayı istiyoruz. Şuana kadar hiçbir eksiğimiz yok. Her şey yolunda gidiyor. Gerçekleştirdiğimiz transferlerde inşallah bu yıl yanılmayız ve takımımız geçen yıldan daha iyi bir seviyede olur. Hedefimiz taraflarımıza ve camiamıza geçtiğimiz sezondan daha iyi bir takım izletmek.” diye konuştu.