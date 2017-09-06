06 Eylül 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Son transfer kim olacak?

Süper Lig’de 3 haftada 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor, transferin bitmesine sayılı günler kala kadrosuna oyuncu katmak için harekete geçti.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:40
Son transfer kim olacak?

Transfer döneminin 8 Eylül’de sona erecek olmasını da göz önünde bulunduran ve en az 3 oyuncu daha almak isteyen Yeni Malatyaspor yönetimi, transferinde büyük aşama kat ettiği Kayserispor’un eski oyuncusu Welliton ve Fenerbahçe’den ayrılan Volkan Şen’in transferinden teknik direktör Sağlam’ın ‘istemiyorum’ demesinin ardından zorunlu olarak vazgeçti. Malatya yönetiminin bunun üzerine Ertuğrul Sağlam’ın istediği isimlere yöneldiği ifade ediliyor. Tecrübeli teknik adamın transfer edilmesini istediği oyuncuların ise Kasımpaşalı Adem Büyük ve bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen golcü Filip Holosko olduğu öğrenildi. Bu isimleri transfer etmek için çalışmalara koyulan Malatya ekibi, Sağlam’ı ikna ettikten sonra Volkan Şen’i de kadrosuna katma planları yapıyor. 

İHA
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