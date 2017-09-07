07 Eylül 2017 Perşembe

Son transfer ‘Büyük’ oldu!

Dış transferde kadrosuna 13 futbolcu katan Yeni Malatyaspor’un son transferi Kasımpaşaspor’dan Adem Büyük oldu. Sol ve sağ açık, forvet mevkilerinde görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde kulübüyle sözleşmesini çift taraflı fesih etmişti.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:38
Son transfer ‘Büyük’ oldu!

4 kez A Milli, U21 Milli, U18 Milli ve A2 Milli takım formaları giyen başarılı hücumcuyla dün akşam saatlerinde her konuda anlaşan sarı kırmızlı takım, futbolcuya bugün resmi sözleşme imzalatacak. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın da alınmasını istediği oyuncular arasında yer alan Adem Sağlam, 2016- 2017 futbol sezonunu 13 golle kapatmıştı. Süper Lig’de bu sezon ilk 3 maçta görev yapan tecrübeli oyuncunun 4 gün sonra oynanacak Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyip giymeyeceği ise bilinmiyor.

FATİH AVCI
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