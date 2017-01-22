22 Ocak 2017 Pazar

“Son sözümüzü...”

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Şehit Kamil Belediyespor müsabakası hazırlıkları tamamlandı. Yeşiltepe 3 Nolu sahada bir çalışma yapan mavi beyazlılarda morallerin yüksek olduğu gözlenirken, takımda hedefin galibiyet olduğu öğrenildi.

22 Ocak 2017 Pazar 18:28
“Son sözümüzü...”

  Geçen hafta deplasmanda gol düellosuna sahne olan 62 Pertek müsabakası ve bu hafta oynayacakları Şehit Kamil Belediyespor karşılaşmasıyla açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Tekin, sezon sonuna kadar sadece rakiplerini değil, karşılaşacakları her türlü zorluğu yeneceklerini söyledi. 62 Pertekspor ile geçen hafta çok enteresan bir müsabaka oynadıklarını belirten Tekin, "Ligde 2.yarı büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarla başladı. Rakibimiz 62 Pertekspor’un sahası hakikaten anormal ölçülerde bir saha. Keşke maçı halı sahada oynasaydık diye düşünüyorum. Tabi belki müsabaka 5-4 bitti ama daha farklı galibiyetimizle de bitebilirdi. Son dakikada verilen bir penaltıyla sahadan galip ayrıldık. Ancak penaltıya üzüldük açıkçası. Çünkü Loris o pozisyondan kaleciyi de geçmiş, topu boş ağlarla buluşturmak üzereyken hakem penaltıyı verdi. Tabi penaltının kaçma riski de vardı. Olabilir tabi bundan sonra bu tür maçlar. Biz sezon sonuna kadar sadece rakiplerimizi değil, karşılaşacağımız her türlü zorluğu yeneceğiz inşallah. Biz son sözümüzü sezon sonu söyleyeceğiz" dedi. Tekin, bu hafta oynayacakları Şehit Kamil Belediyespor müsabakasıyla ilgili de konuşarak, "Ligin ilk yarısında bize ilk yenilgiyi tattıran takımla karşılaşacağız. Tabi şimdi durum daha farklı. Oturmuş, özgüvenini kazanmış bir Yeşilyurt Belediyespor olacak sahada. İnşallah Şehit Kamil takımını da yenip hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA
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