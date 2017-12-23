Yeni Malatyaspor
Süper Lig’de ilk yarıyı Kayseri’de kapatacak. Ligin ilk yarısında 16 haftada 19 puan topla-yan sarı kırmızılı temsilcimiz ilk yarıyı puan ve puanlarla kapatmak istiyor. Galatasaray maçında aldığı güzel sonucu ligin ﬂaş takımı Kayserispor karşısında da sürdürmeyi hedeﬂ eyen Yeni Malatyaspor’da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray maçında şans bulan isimleri Kayseri’de de sahaya sürecek teknik direk-tör Erol Bulut’un kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bu sezon ligde şampiyonluk potası içinde bulunan Kayserispor karşısında defansif bir kurguyla sahaya çıkacak Yeni Malatyaspor, 2017 – 2018 se-zonunda kendi sahasında hiç mağlubiyeti olmayan renktaşı sarı kırmızılılara ilk mağlubiyeti tattırmanın planlıyor. Ümit Öztürk’ün yöneteceği karşılaşma öncesi 4 tribününde ve birçok blokta ceza alan Kayserisporlu taraftarlar büyük ölçüde maça giriş yapamayacak. Bunun yanında deplasmandaki 1850 kontenjandan yararlanan Malatya
lı futbolseverler yaklaşık 1500 kişilik tribün çıkarmasıyla takımlarına destek olacak.
FATİH AVCI
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