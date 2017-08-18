18 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Son maçtaki taraftarlar cezalı!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu. Geçtiğimiz sezonun son maçında Malatya’dan Sivas’a gidenler bu müsabakayı cezalı oldukları için izleyemeyecek.

18 Ağustos 2017 Cuma 12:51
Son maçtaki taraftarlar cezalı!

Ligin 2'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında 19 Ağustos Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın biletleri satışı çıktı. Biletlerin satışı Passolig'in internet adresinde ve Yeni 4 Eylül Stadyumu güney tribünü önündeki Passolig Kart gişesinden yapılacak. Geçtiğimiz sezon ligin son hafta maçında Yeni Malatyaspor ile oynanılan müsabakada taraftarların neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3 ve 53/4 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP Üst C ve D, VIP Alt F ve G ile Osman Seçilmiş Güney At Tribünü C ve D bloklarına giriş yapan taraftarın Passolig kartları 1 maç bloke edildi. Bu taraftarlar Yeni Malatyaspor maçında stadyuma giriş yapamayacak. Konuk takım Yeni Malatyaspor’dan ise son maçı Sivas’ta izleyen isimler cezalı olduklarından deplasmanda yerlerini alamayacak. Sivasspor – Yeni Malatyaspor maçının biletleri 5.10,20 ve 40 liradan satışa sunuldu.

FATİH AVCI
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