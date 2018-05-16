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Son maç 5 TL!

Süper Ligin son haftasında 18 Mayıs Cuma günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Kayserispor karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Son maç 5 TL!

Süper Ligin son haftasında 18 Mayıs Cuma günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak Yeni Malatyaspor-Kayserispor karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
Son maç 5 TL!

Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de oynanacak Yeni Malatyaspor ile Kayserispor arasında Malatya Stadyumu oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Sezonun son maçında seyircisinin önünde sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp bilet fiyatlarında indirime gitti. Sezon başında belirlenen fiyat politikasını bu maçta uygulamaya koymayan Yeni Malatyaspor Kulübü ligin son maçında taraftarını maça davet etti. Kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şöyle: Batı alt-10 TL, Batı üst-5 TL, Doğu alt-5 TL, Doğu üst-5 TL

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORKayserisporMaç Bileti
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