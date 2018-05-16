Son maç 5 TL!

Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de oynanacak Yeni Malatyaspor ile Kayserispor arasında Malatya Stadyumu oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Sezonun son maçında seyircisinin önünde sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp bilet fiyatlarında indirime gitti. Sezon başında belirlenen fiyat politikasını bu maçta uygulamaya koymayan Yeni Malatyaspor Kulübü ligin son maçında taraftarını maça davet etti. Kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şöyle: Batı alt-10 TL, Batı üst-5 TL, Doğu alt-5 TL, Doğu üst-5 TL

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