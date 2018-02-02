SON GÜN PİYANGOSU!

Transfer döneminin en hareketsiz takımı Yeni Malatyaspor son günde 29 yaşındaki Brezilyalı santrafor Gilberto Oliveira Souza Júnior ile her konuda anlaşarak, resmi sözleşme imzaladı. Transfer döneminde birçok isimle görüşme gerçekleştiren Yeni Malatyaspor, ikinci transfer dönemi içerisinde Fransız ekibi Marsilya’dan stoper Matheus Doria Macedo ile son olarak Brezilya’da São Paulo takımında forma giyen forvet oyuncusu Gilberto Oliveira Souza Júnior’u transfer etti. İstanbul’da yönetimle yaptığı son görüşmenin ardından her konuda anlaşma sağlayan Brezilyalı golcü, sağlık kontrolünden geçerek, resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Gilberto Oliveira Souza Jr, Acıbadem Bakırköy Hastanesi‘nde sağlık kontrolünden geçti.

Transfer sürecini başından sonuna kadar takip eden Genel Kaptan Suat Tekin, “Zor bir transfer oldu. Transfer komitesinde bulunan başta basın sözcümüz Erdal Gündüz, Gökhan Çelik ve Mehmet Maden son ana kadar büyük emek verdiler. Ve sonun da Brezilya liginin başarılı takımlarından Säo Paulo‚nun formasını terleten 1989 doğumlu genç dinamik ve başarılı forvet oyuncusu Gilberto Oliveira Souza Júnior’u Yeni Malatyaspor’umuzun asil renklerine sezon sonuna kadar bağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Toronto formasıyla 23 karşılaşmada 7 gol atıp, 6 asist yapan Sambacı, geçen sezon Sao Paulo formasıyla 17 karşılaşmada 432 dakika forma giydi ve 2 gol attı.busabahmalatya.com