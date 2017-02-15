15 Şubat 2017 Çarşamba

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G.Antep Bş. Bld. Spor maçının tarihi ve saati değişti!

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:50
SON DAKİKA... SON DAKİKA... SON DAKİKA...

  Yeni Malatyaspor’un deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının tarihi ve saati TFF tarafından değiştirildi. Daha önce Pazar 13.00’te oynanacağı açıklanan karşılaşmanın, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ile yapacağı ziyaret ve mitingden dolayı güvenlik gerekçesiyle bir sonraki güne alındığı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmanın Pazartesi 18.30’da oynanacağını açıkladı. 

FATİH AVCI
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