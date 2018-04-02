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SON DAKİKA ŞANSIZLIĞI

U21 Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor’da moraller bozuldu.

SON DAKİKA ŞANSIZLIĞI

U21 Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor’da moraller bozuldu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 18:13
SON DAKİKA ŞANSIZLIĞI

Geçen hafta deplasmanda alınan Trabzonspor beraberliğinin ardından bu hafta sahasında mutlak galibiyet parolasıyla Gençlerbirliği karşısında çıkan Malatya ekibi, sahadan mağlup ayrıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor Alt Yapı Koordinatörü Levent Doğandemir, galip gelecekleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

“Son haftalarda bir şansızlık var üzerimizde”

Ligde puan kaybettikleri müsabakalarda şansızlık yaşadıklarını belirten Doğandemir, “Ne yazık ki son haftalarda bir şansızlık var üzerimizde. İyi oynadığımız ve puanı hak ettiğimiz birçok maçtan elimiz boş ayrıldık. Oyun kalitemiz ve iştahımızda sorun yok, sorun skoru koruyamamamız. Gençlerbirliği karşısında iyi oyunla öne geçiyoruz ama son dakikalara doğru gelen gollerle mağlup oluyoruz. Rakip takım galibiyet golünü 90+2’nci dakikada buldu. Tabi bu durum ister istemez morallerimizi bozdu. Daha önce sahamızda oynadığımız Fenerbahçe maçına baktığımızda yine son dakikada gelen golle mağlup olduk. Bir kısmetsizlik var üzerimizde. İnşallah bunu aşarız” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiEvkur Yeni MalatyasporLevent Doğandemir
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