Son dakika Murat şoku!

Yaz dönemi boyunca sakatlıklardan çok çeken Yeni Malatyaspor’da son kurban Murat Yıldırım oldu. Orta sahanın başarılı ismi Göztepe maçı öncesi yapılan taktik çift kale maçta üst adelesinden sakatlandı. Kamplardan itibaren Adem, Sadık, Eren, Azubuike, Mina, Rahman Buğra, Ömer Şişmanoğlu, Murat Akça gibi isimler uzun süreli sakatlıklar yaşarken Murat Yıldırım’ın da bu kervana katılması Erol Bulut’un kolunu kanadını kırdı. Takımdaki eksikler can sıkarken, Murat Yıldırım’ın yaşadığı sakatlık da adeta şok etkisi yarattı. Yıldırım sosyal medya hesabında, “İdmanda yaşadığım üst adale sakatlığından dolayı takımdaki yerimi alamayacağım. Göztepe maçında takım arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.