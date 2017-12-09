09 Aralık 2017 Cumartesi

Son dakika ‘Büyük’ şok!

Yeni Malatyaspor’un etkili hücumcusu Adem Büyük, Mr’nda çıkan yırtık şüphesi nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:44
Son dakika ‘Büyük’ şok!

Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada hafif sakatlık geçiren ve hafta içerisinde takımdan ayrı çalışan forvet oyuncusu Adem Büyük, Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda kendisini denemişti. Takımla birlikte çalışmaya katılan ancak ağrıları artan tecrübeli oyuncunun Göztepe karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi. Sportif direktör Ali Ravcı, “Adem’in ağrıları yeniden başladı. Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek” dedi. Galatasaray maçında sahada olması için Göztepe maçında dinlendirilmesi uygun görülen Adem Büyük’ün kadrodan çıkarılması taraftarda şok etkisi yarattı. 

HABER MERKEZİ

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