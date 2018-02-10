SON 3 YILIN EN KÖTÜSÜ!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig 2. Grup’ta tarihinin en kötü sezonunu geçiren Yeşilyurt Belediyespor, sahasında oynayacağı Siverek Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde geride kalan 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan Malatya temsilcisi topladığı 19 puanla 8. sırada bulunuyor. 2016-2017 sezonunda 3. Lig biletini 1 puanla kaçıran mavi-beyazlılar geçen sezon ligin 18. Haftasında 43 puanla lider konumdaydı. 2015-2016 sezonunun 19. Haftasında 30 puanla 4. sırada bulunan Yeşilyurt Belediyesi, bu sezon topladığı puanlarla son 3 yılın en kötü dönemini yaşıyor. Ligdeki son galibiyetini 17 Aralık 2017 tarihinde Hankendispor’u 2-1 yenerek alan mavi-beyazlılar, 3 haftadır ise rakip ağları havalandıramıyor. Bu sezon toplam 25 kez rakip ağları havalandıran Yeşilyurt Belediyespor, kalesinde 16 gol gördü.busabahmalatya.com