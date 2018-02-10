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SON 3 YILIN EN KÖTÜSÜ!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda tarihinin en kötü performansını sergileyen Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı son 6 maçta 4 puan toplayabildi. Ligde geçen hafta olaylı Adıyaman 1954 Spor maçıyla birlikte mağlubiyet serisine bir yenisini daha ekleyen mavi-beyazlılar 3 haftadır galibiyete hasret.

SON 3 YILIN EN KÖTÜSÜ!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda tarihinin en kötü performansını sergileyen Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı son 6 maçta 4 puan toplayabildi. Ligde geçen hafta olaylı Adıyaman 1954 Spor maçıyla birlikte mağlubiyet serisine bir yenisini daha ekleyen mavi-beyazlılar 3 haftadır galibiyete hasret.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 12:03
SON 3 YILIN EN KÖTÜSÜ!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig 2. Grup’ta tarihinin en kötü sezonunu geçiren Yeşilyurt Belediyespor, sahasında oynayacağı Siverek Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde geride kalan 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan Malatya temsilcisi topladığı 19 puanla 8. sırada bulunuyor.  2016-2017 sezonunda 3. Lig biletini 1 puanla kaçıran mavi-beyazlılar geçen sezon ligin 18. Haftasında 43 puanla lider konumdaydı. 2015-2016 sezonunun 19. Haftasında 30 puanla 4. sırada bulunan Yeşilyurt Belediyesi, bu sezon topladığı puanlarla son 3 yılın en kötü dönemini yaşıyor. Ligdeki son galibiyetini 17 Aralık 2017 tarihinde Hankendispor’u 2-1 yenerek alan mavi-beyazlılar, 3 haftadır ise rakip ağları havalandıramıyor. Bu sezon toplam 25 kez rakip ağları havalandıran Yeşilyurt Belediyespor, kalesinde 16 gol gördü.busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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Bölgesel Amatör Lig 2. GrupMalatyaMalatya Haberleri
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