19 Ekim 2017 Perşembe

Son 2 sezonda şampiyonluk için yaklaşık 2 milyon lira harcanmıştı, yönetim karar aşamasında... Tekin’in kader maçı!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Adıyaman 1954 maçının ardından teknik heyetin durumunun görüşüldüğü iddia ediliyor.

19 Ekim 2017 Perşembe 11:41
Son 2 sezonda şampiyonluk için yaklaşık 2 milyon lira harcanmıştı, yönetim karar aşamasında... Tekin’in kader maçı!

 Üst üste aldığı yenilgilerle şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktör İsmail Tekin ile yola devam edilip edilmemesi konusunda bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Kurduğu iddialı kadrolara rağmen aldığı sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan mavi beyazlılarda, geçen hafta alınan Adıyaman 1954 yenilgisi sonrası yönetimin teknik heyetin durumunu görüştüğü ve bu hafta deplasmanda oynanacak Siverek maçının sonucuna göre ya tamam, ya devam kararının verileceği öğrenildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 4 haftası geride kalan BAL 2.Grup’ta 3 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu arada Malatya temsilcisi, bu hafta deplasmanda oynayacağı zorlu Siverek Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe’de yapılan antrenmanda futbolcuların ağızlarını bıçak açmazken, Teknik Direktör İsmail Tekin idmanın başında bir toplantı yaparak, Adıyaman maçında hata yapan oyuncuları tek tek uyardı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt BelediyesporYeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktör İsmail Tekin

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