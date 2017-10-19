Üst üste aldığı yenilgilerle şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktör İsmail Tekin ile yola devam edilip edilmemesi konusunda bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Kurduğu iddialı kadrolara rağmen aldığı sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan mavi beyazlılarda, geçen hafta alınan Adıyaman 1954 yenilgisi sonrası yönetimin teknik heyetin durumunu görüştüğü ve bu hafta deplasmanda oynanacak Siverek maçının sonucuna göre ya tamam, ya devam kararının verileceği öğrenildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 4 haftası geride kalan BAL 2.Grup’ta 3 puanla 9. sırada bulunuyor. Bu arada Malatya temsilcisi, bu hafta deplasmanda oynayacağı zorlu Siverek Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe’de yapılan antrenmanda futbolcuların ağızlarını bıçak açmazken, Teknik Direktör İsmail Tekin idmanın başında bir toplantı yaparak, Adıyaman maçında hata yapan oyuncuları tek tek uyardı.

İHA