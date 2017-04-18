TFF 1. Lig’de 2016 – 2017 futbol sezonunun en büyük kırılma maçlarından biri bu akşam Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak. Süper Lig’i hedefleyen Yeni Malatyaspor ve Eskişehirspor şampiyonluk yolunda kazanmanın yollarını arayacak. Ligde lider olan ve 3. sırada bulunan rakibine 8 puan fark atan Yeni Malatyaspor, bu kritik maçı kazanıp, puan farkını 11’e yükseltmek isterken, konuk takım ise farkı 5’e düşürüp, ilk 2 hedefini güçlendirmek istiyor.

İNÖNÜ STADI TAMAMEN DOLACAK!

16 Nisan Referandumu’ndan dolayı bugüne alınan müsabaka TFF 1 Lig’de 28. Haftanın en önemli karşılaşması olarak öne çıkarken, Malatyalılar için bu maçın farklı anlamları olacak. Lider takımlarından tam 88 gün boyunca uzak kalan Malatyalı futbolseverler, İnönü Stadı’nın zeminin düzelmesiyle 9 hafta sonra ilk kez bir iç saha maçını Malatya’da izleyecek. Karşılaşmanın biletlerini günler öncesinden tüketen sarı kırmızılı taraftarlar, 10.500 kişilik stadı tamamen dolduracak. Misafir takım Eskişehirspor taraftarları ise kendilerine ayrılan yaklaşık 750 kişilik bölümde müsabakayı takip edecek.

MURAT VE SADIK İLK 11’E DÖNECEK!

Karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden 8 gün boyunca kendi tesislerinde devam eden Yeni Malatyaspor’da sakat oyunculardan tamamen düzelme haberleri gelirken, Azubuike’nin yokluğu ise can sıktı. Sarı kart cezalısı Azubıke’nin yokluğunda Murat Yıldırım’a şans vermesi beklenen İrfan buz, savunmada ise Sadık Çiftpınar’ı ilk 11’e monte etmeye hazırlanıyor. Ayite’nin sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle 18 kişilik kadroda olacağı öğrenilirken, Amutu ve Ahmet Aras da yedekler arasında hamle gücü olarak yerini alacak. İlk 11’de fazla bir değişikliğe gitmeyecek İrfan Buz’un en büyük kozu ise taraftarlar olacak.

ESKİŞEHİRSPOR’DA TEK EKSİK SEMİH

Bu akşamki zorlu randevuda Yeni Malatyaspor’un rakibi olacak Eskişehirspor’da ise sarı kart cezalısı Semih Şentürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Dün öğleden sonra 14.30’da 75 kişilik özel bir uçakla Malatya’ya gelen kırmızı siyahlılar konakladıkları otelde kampa girdi. Yeni Malatyaspor tesislerinde akşamüzeri hafif bir ter idmanı yapan Eskişehirspor, ligin en fazla gol atan ekibi olma özelliği ile dikkat çekiyor. Ligin en az kaybeden takımı olan Eskişehirspor bu sezon sadece 5 kez mağlup oldu.

FATİH AVCI