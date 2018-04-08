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Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado Fenerbahçe’yi sırtlamaya devam ediyor.Fenerbahçe’nin sezon başında Villarreal’den transfer ettiği İspanyol golcü Roberto Soldado takımını sırtlamaya devam ediyor. Başarılı forvet Süper...

Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado Fenerbahçe’yi sırtlamaya devam ediyor.Fenerbahçe’nin sezon başında Villarreal’den transfer ettiği İspanyol golcü Roberto Soldado takımını sırtlamaya devam ediyor. Başarılı forvet Süper...

08 Nisan 2018 Pazar 21:00
Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado Fenerbahçe’yi sırtlamaya devam ediyor.

Fenerbahçe’nin sezon başında Villarreal’den transfer ettiği İspanyol golcü Roberto Soldado takımını sırtlamaya devam ediyor. Başarılı forvet Süper Lig’e oynadığı 20 maçta 5 gol 2 asistlik katkı gösterirken geçtiğimiz hafta oynanan 5-0’lık Kayserispor galibiyetinde 2 gol atıp 1’de asist yapmıştı. 32 yaşındaki futbolcu 28. haftada oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 60. dakikada Giuliano’nun direkten dönen topunda golü atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynarken 75. dakikada yerini Fernandao’ya bıraktı.
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