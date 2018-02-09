ŞOK SAKATLIK!

Evkur Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürerken, idmanda kasığından sakatlanan ve ilk kontrollerde adalesinde küçük bir yırtığa rastlanan Khalid Boutaib'in Bursaspor maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi. Faslı oyuncunun durumuyla ilgili bilgi veren sarı-kırmızılı kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı, golcü oyuncunun Kasımpaşa maçında tedbir amaçlı sahada olmayacağını ifade ederek, Bursaspor maçına kadar hazır hale geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Faslı oyuncunun kasığında küçük bir yırtık tespit edildiğini kaydeden Ravcı, "Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında oyumuz Khalid, talihsiz bir sakatlık yaşadı. İlk kontrollerin ardından oyuncumuzun kasığında küçük bir yırtığa rastlandı. Kasımpaşa maçında tedbir amaçlı kendisini oynatmadık. Ancak oyuncumuzun 22. haftada deplasmanda oynanacak Bursaspor maçına kadar hazır hale geleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

