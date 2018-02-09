Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.273
DOLAR
3.8200
STERLİN
5.2816
EURO
4.6810

ŞOK SAKATLIK!

Evkur Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa maçının son çalışmasında sakatlanan Khalid Boutaib, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkartıldı. Faslı futbolcunun ligin 22. haftasında oynanacak Bursaspor maçına yetişebileceği açıklandı. 

ŞOK SAKATLIK!

Evkur Yeni Malatyaspor’da Kasımpaşa maçının son çalışmasında sakatlanan Khalid Boutaib, Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkartıldı. Faslı futbolcunun ligin 22. haftasında oynanacak Bursaspor maçına yetişebileceği açıklandı. 

busabahh
busabahh
09 Şubat 2018 Cuma 17:02
ŞOK SAKATLIK!

Evkur Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürerken, idmanda kasığından sakatlanan ve ilk kontrollerde adalesinde küçük bir yırtığa rastlanan Khalid Boutaib'in Bursaspor maçına kadar hazır hale geleceği belirtildi. Faslı oyuncunun durumuyla ilgili bilgi veren sarı-kırmızılı kulübün Sportif Direktörü Ali Ravcı, golcü oyuncunun Kasımpaşa maçında tedbir amaçlı sahada olmayacağını ifade ederek, Bursaspor maçına kadar hazır hale geleceğini tahmin ettiklerini söyledi. 
Faslı oyuncunun kasığında küçük bir yırtık tespit edildiğini kaydeden Ravcı, "Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında oyumuz Khalid, talihsiz bir sakatlık yaşadı. İlk kontrollerin ardından oyuncumuzun kasığında küçük bir yırtığa rastlandı. Kasımpaşa maçında tedbir amaçlı kendisini oynatmadık. Ancak oyuncumuzun 22. haftada deplasmanda oynanacak Bursaspor maçına kadar hazır hale geleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporKasımpaşa MaçKhalid BoutaibSAKATLIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kritik Hafta 
Kritik Hafta 
 U21 Süper Ligi: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 
 U21 Süper Ligi: Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 
HEDEF İLK 10
HEDEF İLK 10

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim