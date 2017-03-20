Kendileri için çok önemli müsabakadan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu dile getiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Bugün çok ciddi bir rakibe karşı oynadık. Rakibin son skorlarına baktığınızda farklı farklı skorları var. Geçiş oyunlarını iyi yapan kontratakta etkili takımdı. Takımı çok iyi ve doğru analiz ettik. Haklı bir galibiyet aldık. Skor daha farklı olabilirdi. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da burada ayrı parantez açmak istiyorum. Buraya gelen seyircilerimiz bizi destekliyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bizleri hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar. Hepsine bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Biz maç maç emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Manisaspor’da ligde alt sıralarda inanılmaz bir mücadeleye girdi. Ligdeki 18 takımın da hedefi var. Manisaspor’a bundan sonra ki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

MEHMET KIROĞLAN