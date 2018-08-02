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“Sizinle ile beraber yürürüz ancak…”

Malatya Gücü Futbol Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a çağrıda bulunarak üç yıldır rafa kaldırılmış olan semt sahaları konusunda destek talebinde bulundu.

“Sizinle ile beraber yürürüz ancak…”

Malatya Gücü Futbol Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a çağrıda bulunarak üç yıldır rafa kaldırılmış olan semt sahaları konusunda destek talebinde bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:38
“Sizinle ile beraber yürürüz ancak…”

Malatya amatör küme futbol takımlarından Malatya Gücü Futbol Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a bir çağrıda bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Hacı Uğur Polat başkanımızın geçmişte yaptıklarınızı her zaman takdir ettik. Ancak amatör takımlarımız ve semt sahaları ile alakalı bir açıklama beklerdik. Bizde sizinle ile beraber yürürüz ancak amatör öksüz kalmamalı. Şahsen bizde kulüp olarak yanındayız. Ancak üç yıldır rafa kaldırılmış olan Amatör takımlara odalar projesini desteklemesini beklemekteyiz” denildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatya GücüFutbolSporHacı Uğur Polat
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