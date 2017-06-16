16 Haziran 2017 Cuma

Siyah kaplan kalbini Malatya’ya açtı

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Fabiano Farnello İstanbul’da yapılan iftar programına katıldı.

16 Haziran 2017 Cuma 12:00
Siyah kaplan kalbini Malatya’ya açtı

  Tercümanı aracılığıyla Malatyalılara güzel mesajlar veren siyahi kaleci, “İnşallah tüm Malatya’yı mutlu ederiz” dedi. Fransa 2. Lig ekibi Le Havre'den Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer edilen Beninli kaleci Fabiano Farnolle ise sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Adil Gevrek'e teşekkür ederek, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Buraya imza attığım için çok mutluyum. İnşallah burada çok başarılı olacağım. Bütün kalbim Malatyaspor taraftarıyla beraber. İnşallah bütün stadı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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