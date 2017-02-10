10 Şubat 2017 Cuma

Siyah inci golle dönecek!

Kaydettiği 10 golle en fazla skor üreten Malatyalı olan Diabang Dialiba sakatlığının tamamen geçtiğini belirterek, Denizli maçıyla beraber yeşil sahalara golle dönmek istediğini söyledi.

10 Şubat 2017 Cuma 13:45
Siyah inci golle dönecek!

Eski sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydeden Dialiba, "Çok mutluyum, bir futbolcu için sağlık çok önemlidir. Yeniden sağlığıma kavuştuğum ve formumu bulduğum için çok mutluyum. Tabi takıma yeni birilerinin katılması her zaman takımın enerjisini arttırır. Bu arkadaşların da iyi enerjilerinin olduğunu düşünüyorum. Yeni oyuncular alındı. Bu transferler iyi transferler. Ama bütün gerçeği oynayacağımız maç ve maçın sonucunda yansıtacakları performans sonrasında göreceğiz" dedi. Denizli müsabakasının İstanbul’da oynanacak olmasıyla ilgili de görüş bildiren Dialiba,"Aslında sahamız hiç iyi değildi ve bu da bizi olumsuz etkiliyordu. Ama İstanbul’da da çok sayıda Malatyalının yaşadığını biliyoruz. Biz şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Onların da maçımıza gelmesini, gelmeyenlerin de kalben desteklemesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda ciddi bir müsabakaya çıkıyoruz. Bu da önemli ve ciddi bir karakter ortaya koymalıyız. Oradan iyi bir sonuç almak istiyoruz ve alacağımıza da inanıyoruz. Biz İstanbul’da oynayacak olmamıza rağmen evde oynayacağız. Biz bu yüzden oradaki bütün Malatyalıların maça gelmesini bekliyoruz. Orada da bir ev havası yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

 

FATİH AVCI
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