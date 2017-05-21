21 Mayıs 2017 Pazar

Sivas'ta şampiyonluk sevinci

Sivasspor'un TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlanması kentte coşkuyla kutlandı.

21 Mayıs 2017 Pazar 11:15
Sivas'ta şampiyonluk sevinci
TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenerek ligi şampiyon tamamlayan Sivasspor'da karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Sivassporlu taraftarlar sahaya girerek şampiyonluğu kutladı. Taraftarların sahadan çıkartılmasının ardından kupa törenine geçildi. Şampiyon Sivasspor'un futbolcuları tek tek anons edilerek platforma çağrıldı. Futbolcular madalyalarını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi. Madalyaların verilmesinin ardından Demirören şampiyonluk kupasını kaptan Adem Koçak verdi. Kupanın alınmasının ardından kırmızı-beyazlı ekip büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı.
Karşılaşmanın ardından Sivassporlu taraftarlar sokaklara döküldü. Kent meydanında kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar bitiş düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşadı. Bazı taraftarların Sivas'ın simgesi Kangal Köpeği'ne Sivasspor bayrağını bağladığı görüldü. Kutlamalar gece boyunca devam etti.
İHA
Anahtar Kelimeler: Sivassporşampiyonluk

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