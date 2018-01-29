Sivasspor maçının ardından... 

Sivaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Aldığımız 3 puan altı puan değerindeydi. Çünkü oynadığımız takım rakibimizdi. İlk yarı birçok pozisyonumuz oldu ama gol bulamadık, ikinci yarı gol bulmak istedik ve bulduk. Kalemizde de pozisyon oldu ama biz kazandık, mutluyuz” şeklinde konuştu.



Bulut, “İkinci yarı dönüşlerimiz biraz yavaş oldu ve gereksiz yere top kayıplarımız oldu. Sivas iyi kontra atağa çıkıyor, biz kaç maçtır gol yemiyoruz. Bugün de öyle oldu” dedi.

Khalid Boutaıb’ın maçta birçok pozisyona girdiğini ancak değerlendiremediğini de ifade eden Bulut, bu oyuncunun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.



Demir Grup Sivasspor cephesi

Pozitif futbol oynamaya çalıştıklarını belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise, “Geçen haftaki maçta da çok pozisyona girdik ve çok gol kaçırdık. Bu hafta da öyle oldu. Bu kadar pozisyona girip gol atamazsanız bu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Biz iyi bir takımız ve biraz da futbol şansının yanımızda olması lazım. Eğer bu şans yanımızda olursa ilerleyen haftalarda daha çok kazanacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.