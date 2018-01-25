SİVASSPOR MAÇINA HERKES TÜRK BAYRAĞI İLE GELSİN ÇAĞRISI!

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasında taraftarların anlamlı bir çağrısı var. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Tribün Lideri Murat Alpay, Pazar günü oynanacak maça gelecek futbolseverleri Türk Bayrağı ile maça gelmeye davet etti. Türk ordusunun Afrin’e düzenlediği operasyonda görev yapacak Mehmetçiğe moral vermek ve ülkenin içinde bulunduğu milli birlik ve beraberlik atmosferine katkıda bulunmak için Malatya Stadyumu’nu kırmızı beyaza boyamak isteyen taraftarlar, şehirdeki STK’lardan ve belediyelerden de bayrak dağıtımı noktasında destek istedi.

“MEHMETÇİĞE SELAM OLSUN”

Bayrak çağrısı ile ilgili konuşan Murat Alpay, “Ülkemiz gerçekten çok hassas bir dönemden geçiyor. Biz hep Malatya doğunun kalesidir dedik. Bu sözümüzü Sivas maçında tribünlerde yansıtmak istiyoruz. Maça gelen herkes Türk bayrağı ile gelsin. Her evde var olduğunu biliyoruz. Unutanlar ve olmayanlar için de belediyelerimiz ve STK’larımız bayrak dağıtsın. Stat önünde ya da içinde satılan bilet kadar konulabilir. Bunu kulübümüzden de bekliyoruz. Stadı kırmızı beyaza bürürsek tıpkı Kudüs koreografisi gibi büyük ses getirecektir. Afrin’de ve yurdumuzun değişik yerlerinde ülkemizi koruyan Mehmetçiğimize selam göndermiş olacağız. Maça henüz 3 gün var ve tüm Malatya’yı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com