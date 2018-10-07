Sivas’a 4 eksik!

Sezon başından bu yana sakatlık problemleriyle uğraşan Yeni Malatyaspor, şuana kadar oynadığı 7 karşılaşmaya da tam kadro çıkamadı. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Erol Bulut, kafasındaki ilk 11'i oturtmakta zorluk çekerken, milli maç arasının takıma iyi geleceği düşünülüyor.

TAM KADRO MAÇ YOK!

Geçen hafta deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşması hazırlıkları öncesi sakatlanan kaleci Ertaç Özbir ile sağ bek oyuncusu Muenfuh Sincere Seth'in yanı sıra sol bek oyuncusu Erkan Kaş'ta mücadelede sakatlık yaşamıştı. Bu 3 oyuncunun kontrolleri İstanbul'da gerçekleştirilirken, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ertaç, Sincere Seth ve Kaş'ın demir Grup Sivasspor maçında forma giymelerinin zor olduğu bildirildi. Öte yandan ameliyat olan forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'da Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

BİLET SATIŞLARI NE DURUMDA?

Demir Grup Sivasspor maçında kaleyi Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi Fabien Ceddy Farnolle'nin koruması bekleniyor. Ertaç Özbir'in ise Başakşehir maçında olduğu gibi riske edilmeyeceği ve maçı yedek kulübesinde ya da tribünde izleyeceği öğrenildi. Bir süredir takımdan ayrı çalışan sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın ise takımla birlikte çalışmalara katılması bir nebze olsun yüzleri güldürdü. Rahman’ın Erkan’ın yerine sol bekte görev yapacağı belirtildi. Öte yandan Süper Lig’in tecrübeli hakemi Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek müsabakaya Malatyalı futbolseverler şu ana kadar beklenen ilgiyi göstermedi. Cuma günü akşam saatlerinde kadar 7 bin civarında bilet satılırken bu rakamın maç saatine kadar 10 bini bulması bekleniyor.