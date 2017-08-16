16 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Sivas mesaisi başladı

Süper Lig’in 2. Haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın ilk çalışmasını Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün gerçekleştirdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:55
Sivas mesaisi başladı

  Saat 18.00’de yapılan antrenmana izinli olan futbolcular dışında diğer tüm oyuncular katıldı. Osmanlı maçından sonra 1 gün izin yapan sarı kırmızılı takımda morallerin yerine olduğu gözlenirken, teknik heyet haftanın ilk idmanında futbolculara fazla yüklenmeden çalışmayı kısa tuttu. İdman öncesi antrenmanı takip eden taraftarla futbolcularla fotoğraf çektirirken, çalışmada her hangi bir basın açıklaması yapılmadı. Cumartesi oynayacağı maça kadar Malatya’da hazırlanacak sarı kırmızılı takım Cuma akşamı karayoluyla Hekimhan üzerinden Sivas’a hareket edecek. 

MEHMET KIROĞLAN
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