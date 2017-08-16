Saat 18.00’de yapılan antrenmana izinli olan futbolcular dışında diğer tüm oyuncular katıldı. Osmanlı maçından sonra 1 gün izin yapan sarı kırmızılı takımda morallerin yerine olduğu gözlenirken, teknik heyet haftanın ilk idmanında futbolculara fazla yüklenmeden çalışmayı kısa tuttu. İdman öncesi antrenmanı takip eden taraftarla futbolcularla fotoğraf çektirirken, çalışmada her hangi bir basın açıklaması yapılmadı. Cumartesi oynayacağı maça kadar Malatya’da hazırlanacak sarı kırmızılı takım Cuma akşamı karayoluyla Hekimhan üzerinden Sivas’a hareket edecek.

MEHMET KIROĞLAN