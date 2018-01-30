SİVAS MAÇINDA SUAT ARSLANBOĞA DA ‘VAR’DI!

Süper Lig'in 19. haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin offline (Çevrim dışı) uygulandığı müsabakalar arasında Yeni Malatyaspor – Sivasspor karşılaşması da vardı. Vodafone Park'ta 26 Ocak Cuma günü oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa müsabakasında Halis Özkahya ile Ali Şansalan, 27 Ocak Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Osmanlıspor maçında Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, Malatya Stadyumu'nda 28 Ocak Pazar günü oynanan Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor müsabakasında Yaşar Kemal Uğurlu ile Suat Arslanboğa, 29 Ocak Pazartesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor maçında ise Fırat Aydınus ve Ali Şansalan video yardımcı hakem olarak görev yaptı. Memleketi Malatya’ya yıllar sonra bir futbol maçı için gelen Malatyalı Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa, sistemi kapalı devre olarak kullandı. Karşılaşmanın görüntülerini canlı olarak monitörden takip eden hakemler, oynanan müsabakada verilen kararlara tesir etmese de maçın hakemleriyle irtibat ve iş birliği halinde oldu.busabahmalatya.com