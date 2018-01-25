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SİVAS MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde soğuk havada yapılan antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı oldukları gözlendi.

SİVAS MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde soğuk havada yapılan antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı oldukları gözlendi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 11:38
SİVAS MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 19. haftasında Pazar günü Sivasspor’u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor çalışmalarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı’nda Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde taktik bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Antrenman öncesi saha ortasına topladığı futbolcularıyla kısa bir motivasyon konuşması yapan Erol Bulut, ilerleyen haftalarda sıkıntı yaşamamaları için bu haftaki Sivas maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. Osmanlı maçında kaçırılan gol pozisyonlarında yapılan yanlışları da hatırlatan Bulut’un “Geçen hafta rakibimize karşı iyi bir oyun sergiledik. Ancak bildiğiniz gibi futbolun meyvesi goldür. Biz özellikle son vuruşlarda tercih noktasında iyi kararlar vermeliyiz. Pas mı, şut mu buna en kısa sürede karar vermeliyiz.” dediği duyuldu. Daha sonra dar alanda taktik çift kale maç yapan sarı-kırmızılılarda, Aytaç ve Pereira da as takımda forma giydi. Erol Bulut’un kampa geç katılan Mina’nın yerine bu hafta da Murat Akça’ya şans vereceği tahmin ediliyor.busabahmalatya.coml 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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Süper Lig’in 19. Haftasında Pazar Günü Sivasspor’u Konuk Edecek Olan Yeni MalatyasporOrduzu Pınarbaşı’nda Teknik Direktör Erol BulutBusabahmalatya.com
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