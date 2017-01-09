Adana Demirspor ile iç sahada oynanan ve Yeni Malatyaspor’un 2 puanlık kaybıyla sonuçlanan müsabakadan sonra futbol oynamaya elverişli olmayan İnönü Stadı’nın zemini bir kez daha tartışılır hale gelmişti. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Antalya kampında futbolcularla ve teknik heyetle bir toplantı yaparak, Sivasspor ile 15 Ocak’ta oynanacak müsabakanın yerini kararlaştırdı.

GEVREK ANLAYIŞ İSTEDİ

Bu maçı Beşiktaş’ın kartal yuvası olan Vodafone Arena’da oynamak isteyen Yeni Malatyaspor yönetiminin girişimleri şimdilik olumlu düzeyde ilerliyor. Beşiktaş Kulübü, Yeni Malatyaspor’a izin vermeye sıcak bakarken, sarı kırmızılı kulüp de bugünden itibaren TFF nezdinde girişim başlatacak. Sadece protokol tribününe seyirci alınacak müsabakada, Yeni Malatyaspor 15 bin kişilik koltuk satacak. Konuk takım Sivas’a ise 750 kişilik bilet verilecek. Sivasspor yönetiminin stadı yarı yarıya dolduralım, hâsılatı siz alın teklifi ise kabul edilmeyecek. Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Sivas müsabakasının İstanbul’da oynatılması konusunda taraftardan ve camiadan anlayış beklediklerini ifade etti.

FATİH AVCI