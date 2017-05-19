19 Mayıs 2017 Cuma

Sivas hazırlıkları sürüyor

Hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Son maça 4 eksikle gidecek temsilcimizde Ayite, Yiğitcan, İrfan ve cezalı Azvubuike forma giyemeyecek.

19 Mayıs 2017 Cuma 11:41
Sivas hazırlıkları sürüyor

  Süper Lig'e yükselen iki takımın mücadelesinde Sivasspor, yarın akşam Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Boluspor maçı sonrası verilen iznin son ermesiyle Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanarak, Sivasspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz, antrenman sahasında tek tek futbolcularla tokalaşarak, sarıldı ve tebrik etti. Futbolcularla antrenman sahasında yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yapan Buz, “Süper Lig hayalimizi gerçekleştirdik, şimdi sıra şampiyonlukta. Sivasspor deplasmanında şampiyonluğu da alalım” dedi. Sivasspor karşılaşmasında kart cezalısı Azubuike’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ayite, Yiğitcan ve İrfan Başaran’ın forma giyemeyecekleri kaydedildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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