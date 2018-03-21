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SİSTEMLE ALAKALI DEĞİL

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sistem değişikliği nedeniyle kötü sonuçlar alınıyor yönündeki eleştirilere cevap verdi.

SİSTEMLE ALAKALI DEĞİL

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sistem değişikliği nedeniyle kötü sonuçlar alınıyor yönündeki eleştirilere cevap verdi.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 11:30
SİSTEMLE ALAKALI DEĞİL

Bulut, “Trabzon maçında oynattığım sistem 5-3-2 idi. Bu sistemi zaman zaman maçlarımızda oynuyoruz zaten. Günümüz futbolunda A sistemi, B sistemi diye bir olay yok zaten. Maça göre, skora göre, anlık durumlara göre sisteminiz değişkenlik gösterebilir.”dedi.

Takımdaki son durum ve ligdeki küme düşme barajıyla ilgili açıklamada bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, son 2 haftada kaybettikleri Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında bireysel hataların ön plana çıktığını kaydetti. Yeni Malatyaspor olarak 40 puanın üzerine çıkmadan rahatlamayacaklarını belirten Bulut, “Son haftalarda düşme hattı ve üzerinde bulunan takımların puanlar kazanması barajı 40 puan yaptı diye düşünüyorum. Bu nedenle biz 40 puanı aşmadan ligde kalma konusunda rahatlamayacağız. Ben daha önce de söyledim, henüz konuşmak için erken diye. Bu takım buralara dişiyle tırnağıyla geldi ve bundan sonraki süreçte de yine alın teriyle puanlar kazanacaktır. Bu anlamada hiçbir korkum yoktur. Ancak son haftalarda oynadığımız 2 maçta da bireysel hataların ön plana çıktığını gördük. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli maçlar var. Hepsi de çok zor geçecek bu maçların. Motivasyonumuz bozmadan bu maçları düşünmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

“ALDIĞIMIZ SONUÇLARIN SİSTEMLE ALAKASI YOKTUR”

Bulut, ‘Sistem değişikliği nedeniyle kötü sonuçlar alınıyor’ yönündeki eleştirilere de cevap vererek, şunları söyledi: “Sistem değişikliği deniyor ama daha sahada oynatılan sistem bile doğru düzgün izah edilemiyor. Benim Trabzon maçında oynattığım sistem 5-3-2 idi. Bu sistemi zaman zaman maçlarımızda oynuyoruz zaten. Günümüz futbolunda A sistemi, B sistemi diye bir olay yok zaten. Maça göre, skora göre, anlık durumlara göre sisteminiz değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle aldığımız sonuçların sistemle alakası yoktur. Sadece biraz bireysel sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu da düzeltecek olan yine biziz. İnşallah Gençlerbirliği maçıyla birlikte yeni bir seriye başlarız.” busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 21.03.2018 12:23
Anahtar Kelimeler:
Erol BulutBusabahmalatya
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