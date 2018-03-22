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SİSTEMLE ALAKALI DEĞİL

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kendisine yöneltilen sistem eleştirilerine cevap verdi. Son iki maçta alınan mağlubiyetlerin nedeninin bireysel hatalar olduğunu ifade eden Bulut, “Yediğimiz goller kesinlikle sistemle alakalı değil. Bireysel hatalarımız çok” dedi.

SİSTEMLE ALAKALI DEĞİL

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kendisine yöneltilen sistem eleştirilerine cevap verdi. Son iki maçta alınan mağlubiyetlerin nedeninin bireysel hatalar olduğunu ifade eden Bulut, “Yediğimiz goller kesinlikle sistemle alakalı değil. Bireysel hatalarımız çok” dedi.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 18:10
SİSTEMLE ALAKALI DEĞİL

Nurettin Soykan Tesisleri'nde haftalık basın açıklamasında soruları yanıtlayan Teknik Direktör Erol Bulut, önemli açıklamalarda bulundu.

“BUNUN TEK NEDENİ FAZLA BİREYSEL HATALAR YAPMIŞ OLMAMIZ”

Sistem değişikliği eleştirilerine cevap veren Bulut, “Bütün Müslüman aleminin Regaip Kandili mübarek olsun. Fenerbahçe maçını bir kenara bıraktığımızda neden Trabzonspor maçında 4 gol yedik. Aslında ona bakalım. Çünkü Fenerbahçe karşısında üstün oynayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Büyük takımlara karşı 13 korner 44 orta açma başarısı gösteren başka Anadolu takımı var mı? Zannetmiyorum. O maç geçti önemli olan son maçımızda neden 4 gol yedik. Bunun tek nedeni fazla bireysel hatalar yapmış olmamız. Daha öncede bireysel hatalar çok yapıyorduk. Bunların cezasını maalesef kalemizde gol olarak gördük. Ama rakibin bireysel olarak yaptığı hataları pozisyon ve gol olarak rakibi cezalandıramıyoruz” şeklinde konuştu.

“YEDİĞİMİZ GOLLER KESİNLİKLE SİSTEMLE ALAKALI DEĞİL”

Yedikleri gollerin sistemle alakalı olmadığını belirten Bulut, “Sistem çok eskide kalmadı. Sistemle ilgili son iki maçımızda mağlubiyet yaşamadık. Kazandığımız maçlarda da zaman zaman 3-5-2’ye dönüyorduk. Murat Yıldırım iki stoperin arasına giriyordu. Ama bu durumu bazı yazar arkadaşlarımız gazetelerinde yazdıkları zaman daha hangi sistemde oynadığımızı tam olarak anlayamadılar. Oyuna 4-3-3 sistemle başlarsınız, 4-5-1 oynarsınız. Futbolcu 5 metre öne kaydığı zaman sistemde her şey değişiyor. Yediğimiz goller kesinlikle sistemle alakalı değil. Bireysel hatalarımız çok. Son iki maçta futbolcu kalitesi yüksek bir takıma karşı oynuyorsunuz. Onlar bu hataları yakaladıkları zaman sizi cezalandırabiliyor. Yeterince gol pozisyonuna girebiliyoruz. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında girdiğimiz gol pozisyonlarına bakın. İlk 30 dakika da 3 net gol pozisyonuna girdik” ifadelerini kullandı.

“SONRASINDA ZATEN AYTAÇ İLE KONUŞTUM”

Bulut, Trabzon maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara ile ilgilide konuşarak, “Bir futbolcu 35. dakikada oyundan alındığı zaman doğal olarak tepkisini negatif olarak gösterebiliyor. 'Hocan niye çıkıyorum' diye sorduğunda, 'Aytaç sonra konuşuruz' dedim ve arkamı döndüm. O an sonrasında ne olduğunu görmedim. Sonrasında zaten Aytaç ile konuştum. O maçta gereğinden fazlasını vermek isteyen bir Aytaç vardı. İyi olmaya çalıştı. Ama bu ters tepti. Bu herkesin başına gelebilir. Aytaç Kara bu takımın kaliteli ilk on bir oyuncusu. Bugüne kadar da çok büyük katkılar sağladı. Kaptığı 10 toptan 8’ini rakibe verdi. Doğal olarak o an da bir reaksiyon göstermem lazımdı. Sadık’ın da tepki göstermesi doğal. Onun adına da iyi bir maç olmadı. Bireysel hatalar oldu. Diğer oyuncularımda bireysel hatalar yaptı. Maçı kurtarmak adına bir değişiklik gerekiyordu. Ama yinede olmadı. Genel olarak gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Son vuruşlar istediğimiz gibi olmuyor. Top bir türlü çizgiyi geçmiyor. Her maçta hangi oyuncu olursa olsun 5-6 kez gol pozisyonuna girebiliyoruz. Çalışmamıza rağmen futbolcularım bir türlü o topu kaleye maalesef aktaramıyor. Trabzonspor maçından önceki antrenmanlarda ofansif oyuncularımla 15-20 dakika boyunca bu sorun üzerinde çalıştık” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 23.03.2018 12:33
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Erol BulutEvkur Yeni MalatyasporSistem Eleştirilerine CevapBusabahmalatya
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