25 Şubat 2017 Cumartesi

Sırrı ekstra antrenmanlarda!

Yeni Malatyaspor’un devre arası Süper Lig ekibi Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Jonathan Ayite’nin başarısının sırrı idman sonraları yaptığı özel çalışmalarda gizli.

24 Şubat 2017 Cuma 16:21
Sırrı ekstra antrenmanlarda!

  Togo’lu oyuncu takımıyla yaptığı antrenmanların ardından idman sahasında kalarak tek başına gol vuruşu ve frikik çalışması yaparak, başarısını sürdürüyor. Türkiye’de Alanyaspor forması altında gol krallığı yaşayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu antrenmanlardaki çalışkanlığıyla da Teknik Direktör İrfan Buz’un en gözde oyuncularından birisi durumda.

GOL VE FRİKİK ÇALIŞIYOR
  Yeni Malatyaspor formasıyla 2 resmi müsabakaya çıkan ve 1 gol kaydeden Ayite, başarısını çok çalışmaya bağlıyor. Takımıyla yaptığı antrenmanların bitişi ile birlikte sahadan ayrılmayan Ayite, yaklaşık yarım saat gol vuruşu ve frikik çalışması yapıyor. Futbolculuk yaşantısı boyunca forma giydiği takımlarda ekstra çalışmalarını hiç aksatmadığını söyleyen Ayite, “Ben başarının sırrının çok çalışmakta gizli olduğunu biliyorum ve onun için çok çalışıyorum. Bir futbolcu daha iyisini yapmak için her zaman daha çok çalışmalı. Bugüne kadar gittiğim her takımda ekstra çalışmalarımı hiç aksatmadım. Genç oyunculara da her zaman söylüyorum, takımla yapılan çalışmalara size yetmeyebilir. Ekstra da yapmalısınız” dedi.

İHA
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