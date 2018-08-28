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Sırbistan'dan madalyalar ile döndüler

Sırbistan 'ın Novi Sad şehrinde yapılan U 17 Balkan Badminton Şampiyonasında Erzincanlı sporcular fırtına gibi estiler.

Sırbistan'dan madalyalar ile döndüler

Sırbistan 'ın Novi Sad şehrinde yapılan U 17 Balkan Badminton Şampiyonasında Erzincanlı sporcular fırtına gibi estiler.

28 Ağustos 2018 Salı 13:09
Sırbistan'dan madalyalar ile döndüler

Sporcular Türkiye'ye üç biricilik bir de ikincilik getirdiler. Gün geçtikçe gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda Türkiye'ye kazandırdıkları milli sporcularla ve artan madalya sayılarıyla Türkiye'nin göz bebeği olan badmintoncular Sırbistan'da da Türkiye'nin kazandığı bütün birinciliklere damgalarını vurdular. Çift kızlar kategorisinde Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş çifti birinci, Çift erkekler kategorisinde Semih Başakın, Sezgin Kelebek çifti birinci, Tek erkekler kategorisinde Sezgin Kelebek birinci, yine Karışık çiftler kategorisinde Semih Başakın, Cansu Erçetin çifti ikinci oldular. Bu şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görev alan Murat Sönmez açıklamada bulunarak "Şampiyona bizim için başarılı geçti. Bu şampiyonaya hazırlanmamızda bize her türlü desteği veren Erzincan Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğüne, sporcularımızın kulüpleri olan Erzincan Türk Telekom ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübüne çok teşekkür ederiz." dedi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
SırbistanMadalyaErzincan
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