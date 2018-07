Sırada Türkiye Şampiyonluğu var!

Ağustos ayında yapılacak yarışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Belediyespor Halk Oyunları Antrenörü Mehmet Oral, “3 yıl önce dönemin Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ulaşarak projelerimizi anlattık. Halk oyunları faaliyetlerimizi belediye bünyesinde devam ettirmek istediğimizi, Yeşilyurt’u ve Malatya’yı Türkiye’ye tanıtmak istediğimizi söyledik. Özellikle yabancı madde kullanan gençlerin spor yapmaları konusunda onlara yardımcı olmak istediğimizi ve kötü alışkanlıktan gençlerimizi uzaklaştırabileceğimizi belirttik. Sağ olsun başkanımız bizlere destek olacağını başarılı işlere imza atmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Nitekim uyuşturucuyu kullanmayı bırakan ve ekiplerimizle yarışmalara katılan gençlerimiz var. Yeşilyurt Belediyespor Kulübü olarak birçok yarışmaya katıldık. İlk yılımızda il birincisi, ikinci yılımızda bölgede üçüncü, bu yılda bölge birinciliğini kazandık. Türkiye şampiyonasına katılma başarısı göstererek bunu başaran 20 ilden birisi olduk. Büyükler kategorisinde en son 1997 yılında böyle bir başarı elde edilmişti. 21 yıl sonra Yeşilyurt Belediyespor Halk Oyunları ekibi olarak bunu biz başardık. Büyükler kategorisini futbol ile kıyasladığımızda halk oyunlarının Süper Ligi, en zorlu geçen kıyasıya mücadelelere sahne olan bir kategori olarak ifade edebiliriz.” dedi.

“BİLMEYENLER OLAYA ÇOK KABA BAKIYOR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın kendilerine güvendiğini belirten Oral, şampiyonadan birincilikle dönecekleri söyledi. “En iyi ekiplerle yarışacağımızın farkındayız. Buna göre haftanın belirli günlerinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz elbette şampiyonluk. İlk üç içerisinde yer alacağımıza kesin gözüyle bakıyoruz. Malatya yöresi 6 farklı oyunla yarışmaya katılacağız. Her il kendi yöresine ait oyunla jüri karşısına çıkacak. Yarışmada müzik, kostüm ve oyun kategorilerinde jüriden puan almaya çalışacağız. Bize çalınan müziğin kendi yöremize, kostümümüzün Malatya’ya ait olması lazım. Oyunlarda bütünlük, canlılık, müzikle uyum içerisinde olunması gerekiyor. Halk oyunlarının detayını bilmeyenler maalesef olaya çok kaba bakıyor. 10 kişinin yan yana gelerek aynı ritimde oynadığını zannedebiliyorlar. Aksine öyle değil. Yarışmada her ekip cebinde 100 puan ile sahneye çıkar ve yapılan her hatadan puan kesilir. Onun için çok detaylı olarak düşünmek zorundayız.” diye konuştu.

YARIŞMA AĞUSTOS BAŞINDA

Yarışmanın net tarihinin birkaç gün içerisinde açıklanacağını ifade eden Mehmet Oral, “13-14 Temmuz’da Artvin ilinde Türkiye Gençler Halk Oyunları Şampiyonası yapılacak. Tahminlerimize göre de Ağustos ayının hemen başında büyükler final müsabakaları gerçekleştirilecek. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Bu anlamda Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, kulüp başkanımız Dursun Cumali Sucu ve kulüp müdürümüz Ahmet Tayfun olmak üzere bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.