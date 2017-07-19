Spor Bilimleri Fakültesi Müdürü ve Sınav Koordinasyon Başkanı Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, özel yetenek sınavlarının İnönü Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesine yakışık bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, “Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve engellilerde spor eğitimi bölümlerine 55 bayan, 105 erkek öğrenci olmak üzere toplam 160 öğrenci yerleşmeye hak kazandı. Başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü-öğrenim süresi 4 yıl 15 kadın, 25 erkek toplam 40. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1. Öğretim)-öğrenim süresi 4 yıl 10 kadın, 30 erkek toplam 40. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2. Öğretim)-öğrenim süresi 4 yıl 10 kadın, 30 erkek toplam 40. Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü-öğrenim süresi 4 yıl 20 kadın, 20 erkek toplam 40.

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